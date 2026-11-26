izq a der: Dtres Cátedra, CEO y dtra investigación Peaches - Peaches Biotech

(Información remitida por la empresa firmante)

Peaches impulsa una nueva generación de terapias regenerativas con potencial para reducir costes, facilitar la producción industrial y ampliar el acceso de los pacientes. Estima que los primeros medicamentos biológicos basados en esta tecnología podrían llegar al mercado en un horizonte de tres años. La V Jornada de la Cátedra UAM-PEACHES, ha reunido a investigadores y expertos sanitarios para analizar el potencial de los secretomas como alternativa a las terapias basadas en la administración de células

Madrid, 26 de noviembre de 2026.- Peaches Biotech consolida su apuesta por una nueva generación de medicamentos biológicos con su plataforma tecnológica patentada PRS (Plasma Rico Selectivo), basada en secretomas dirigidos y con una cartera potencial de hasta 25 productos. Esta tecnología representa un nuevo paso en la evolución de las terapias regenerativas: aprovechar el potencial terapéutico de las células sin necesidad de administrar las propias células al paciente.



Frente a las terapias celulares convencionales, los secretomas dirigidos ofrecen ventajas en términos de costes de producción, escalabilidad industrial, almacenamiento y distribución. Unas características que pueden facilitar su desarrollo comercial y ampliar el acceso de los pacientes a este tipo de tratamientos.



Su desarrollo más avanzado, PRS CK STORM, dirigido a afecciones respiratorias, se encuentra ya en fase clínica I-II. Este avance sitúa a Peaches, según la propia compañía, aproximadamente cinco años por delante de otros proyectos en este ámbito y refuerza su posicionamiento en el desarrollo de medicamentos basados en secretomas dirigidos.



De la innovación al mercado: medicamentos más accesibles

El secretoma está formado por el conjunto de señales y moléculas que liberan las células madre en respuesta a su entorno y que intervienen en los procesos de reparación y regeneración de los tejidos dañados. Estos mensajes biológicos pueden recogerse, aislarse y seleccionarse para desarrollar nuevos medicamentos biológicos capaces de reproducir los efectos terapéuticos de las células madre sin necesidad de administrar las propias células.



En este sentido, el modelo de producción de los secretomas dirigidos propuesto por Peaches facilitaría la fabricación a escala y simplificar los procesos logísticos asociados a estos medicamentos.



La compañía estima que, en un horizonte aproximado de tres años, sus primeros medicamentos biológicos podrían llegar al mercado, un objetivo que marcaría un importante hito en su evolución empresarial.



"Las terapias basadas en secretomas podrían abrir una nueva etapa en la medicina regenerativa y convertirse en una alternativa a las terapias celulares en numerosas patologías en las que se habían depositado grandes expectativas terapéuticas. Estamos ante el primer medicamento inmunomodulador del mundo basado en secretomas dirigidos, un avance que puede llevar la medicina regenerativa a una nueva dimensión. Más allá de su potencial clínico, estas terapias ofrecen ventajas clave para su desarrollo y aplicación a gran escala, como la reducción de costes y una mayor facilidad de almacenamiento y distribución, factores que pueden contribuir a hacerlas más accesibles a un mayor número de pacientes y aplicarlas a más enfermedades", afirma Juan Carlos de Gregorio, CEO de Peaches Biotech.



Colaboración para avanzar en el desarrollo de nuevas terapias

El potencial de los secretomas como futuro de la biología celular y su aplicación en nuevas áreas de la medicina centraron parte de la V Jornada de la Cátedra UAM-PEACHES, celebrada recientemente en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, que reunió a investigadores, profesionales sanitarios y expertos para compartir avances y explorar nuevas oportunidades en este campo.



En la jornada se abordaron temas como la aplicación de secretomas en la regeneración nerviosa en afecciones como la esclerosis múltiple y el ictus, ampliando las posibilidades de aplicación de estas terapias en el ámbito de la reparación del sistema nervioso.



En esta misma área, Peaches expuso sus avances de PRS Neuropain, desarrollo dirigido al dolor neuropático crónico, una patología con importantes necesidades médicas no cubiertas y un elevado impacto sobre la calidad de vida y la capacidad laboral de los pacientes.



La plataforma cuenta además con otras dos líneas de desarrollo: PRS MioBoost, orientado a la reparación y regeneración de lesiones musculares, y PRS Osteo, enfocado en la regeneración ósea tras fracturas y procedimientos odontológicos.



Estos proyectos reflejan la versatilidad de PRS y su capacidad para abordar diferentes áreas terapéuticas desde una misma plataforma tecnológica, ampliando las oportunidades de desarrollo y futura comercialización de nuevos medicamentos biológicos.



Francesca Sarno, directora de Investigación de Peaches, explica: "nuestro objetivo no es sustituir las terapias celulares simplificando la biología, sino captar las señales terapéuticas que las células liberan para transformarlas en un producto más democratizado, al alcance de una población de pacientes más amplia y de esta manera reducir el impacto económico y social de muchas enfermedades".



Para Peaches, el reto ahora es avanzar en el desarrollo clínico y acercar estos productos al mercado, contribuyendo a una nueva generación de medicamentos que combine innovación terapéutica, viabilidad industrial y mayor accesibilidad para los pacientes.



Acerca de Grupo Peaches Biotech

Están enfocados en la creación de medicamentos basados en terapias avanzadas, especialmente con secretomas, conjunto de citoquinas obtenidas de la comunicación de las células madre con las células de diferentes tejidos, o reeducación de linfocitos-T, que permitirán a los pacientes aprovechar nuevas opciones terapéuticas que tendrán menor impacto económico en el sistema de salud, serán más accesibles para los pacientes, más fáciles de manejar por los profesionales clínicos y rupturistas con los modelos actuales.

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