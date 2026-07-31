Más allá del e-commerce; el fulfillment se consolida como una solución estratégica para las empresas B2B - Envia.com

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de julio de 2026.- La logística ha dejado de ser un área de apoyo para convertirse en una pieza decisiva en la capacidad de crecimiento de cualquier empresa. A medida que aumentan las exigencias de almacenamiento, distribución y disponibilidad de stock, muchas organizaciones buscan fórmulas que les permitan ganar capacidad operativa sin incrementar su estructura.

En este escenario, Envia.com ofrece un servicio de fulfillment que responde a una realidad cada vez más extendida: su aplicación ya no se limita al comercio electrónico, sino que también da soporte a empresas que necesitan espacio, flexibilidad y una gestión logística profesional adaptada a la evolución del negocio.

Mucho más que un servicio para tiendas online

Durante años, el fulfillment estuvo estrechamente ligado al e-commerce. Sin embargo, la evolución de la cadena de suministro ha convertido este servicio en una solución estratégica para empresas B2B que necesitan gestionar un mayor volumen de mercancía, centralizar procesos y adaptar su capacidad logística sin asumir la inversión que supone ampliar instalaciones propias o incorporar nuevos recursos.

Hoy, el fulfillment también responde a necesidades como la distribución mayorista, la reposición de stock para establecimientos físicos o la logística omnicanal, donde un mismo inventario puede abastecer tanto pedidos online como operaciones destinadas a comercios o distribuidores. La posibilidad de disponer de espacio de almacén, mantener el control del inventario en tiempo real y coordinar toda la actividad logística desde un único sistema permite afrontar escenarios de crecimiento con mayor agilidad y eficiencia.

En esta línea, Envia.com integra la recepción de mercancía, el almacenamiento, la preparación de pedidos, los envíos y la gestión de devoluciones en una única solución, respaldada por Envia WMS, su sistema de gestión de almacenes, diseñado para procesar pedidos en menos de 24 horas con un margen de error inferior al 1 %.

Una logística flexible para acompañar el crecimiento empresarial

El crecimiento no siempre implica sustituir el almacén propio. En muchos casos, las empresas simplemente necesitan capacidad adicional para absorber un aumento puntual de stock, una nueva línea de productos, una importación o la expansión a otro mercado. En esos escenarios, el fulfillment se convierte en una extensión natural de su operativa.

La infraestructura logística y tecnológica de Envia.com permite a las empresas B2B escalar su operativa sin necesidad de asumir nuevas inversiones en almacenes, personal o infraestructura propia. Al convertir los costes fijos asociados a la logística en costes variables, las organizaciones pagan únicamente por el espacio y la actividad que realmente utilizan, ganando flexibilidad para adaptarse tanto a picos de demanda como a nuevas oportunidades de negocio.

El fulfillment ha dejado de ser un servicio pensado únicamente para las tiendas online. Hoy representa una herramienta estratégica para cualquier empresa que busque crecer sin incrementar la complejidad de su estructura logística. Ya sea como complemento al almacén propio, como solución para ampliar capacidad o como punto de apoyo para abrir nuevos mercados, el fulfillment permite a las empresas centrarse en su negocio mientras la logística acompaña su crecimiento con la flexibilidad que exige el mercado actual.

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