Más allá de la compraventa; Boatsters Black transforma la experiencia de comprar yates de lujo - BOATSTERS BLACK SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de julio de 2026.-

La compra de una embarcación de alta gama ha evolucionado significativamente en los últimos años. Los compradores ya no solo buscan acceso a una amplia selección de yates, sino también procesos más ágiles, información precisa y un asesoramiento especializado que facilite la toma de decisiones en un mercado internacional cada vez más dinámico. En este escenario, la innovación tecnológica se ha convertido en un factor diferenciador. Boatsters Black responde a esta transformación con un modelo que combina experiencia en el sector náutico y desarrollo de software propio para optimizar la experiencia de comprar yates de lujo.

Tecnología propia para agilizar la compraventa de yates

Frente a los métodos tradicionales, Boatsters Black ha apostado por desarrollar herramientas digitales internas que permiten acelerar los procesos de búsqueda, análisis y selección de embarcaciones. La compañía ha diseñado un ecosistema tecnológico propio orientado a ofrecer información más completa y actualizada, reduciendo el tiempo necesario para localizar opciones que se ajusten a las necesidades específicas de cada cliente.

Uno de los principales avances es Yacht Album, una plataforma de inteligencia artificial desarrollada por la empresa que centraliza información del mercado mundial de yates en venta. Además de integrar embarcaciones anunciadas públicamente, la plataforma proporciona acceso a yates off-market, es decir, embarcaciones cuyos propietarios están abiertos a una venta, pero que no aparecen en los canales tradicionales. Gracias a ello, los asesores pueden elaborar propuestas personalizadas en cuestión de minutos, ofreciendo una visión mucho más amplia del mercado.

Una nueva forma de comprar yates de lujo

El servicio de Boatsters Black no se limita a presentar embarcaciones disponibles. La empresa acompaña al comprador durante todo el proceso de adquisición, desde la identificación de oportunidades hasta la negociación, las inspecciones técnicas y la coordinación con asesores legales y financieros cuando resulta necesario. Su cartera incluye yates a motor, veleros, catamaranes y superyates de diferentes esloras y fabricantes, adaptándose a perfiles de compra muy diversos.

La combinación de conocimiento del mercado, atención personalizada y desarrollo tecnológico sitúa a Boatsters Black como una compañía orientada a la innovación dentro del sector náutico. Con soluciones como Yacht Album y una estrategia centrada en la digitalización de los procesos, la empresa continúa impulsando una forma más eficiente, transparente y completa de comprar yates de lujo, respondiendo a las nuevas exigencias del mercado internacional.

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