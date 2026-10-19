Más allá del dolor; cuando el síntoma esconde una historia - Carme Martorell

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de octubre de 2026

¿Y si el dolor que lleva años acompañándote no fuera el verdadero problema, sino solo la grieta visible de algo que se resquebrajó mucho antes? Esa es la pregunta que guía el trabajo de la Dra. Martorell, acupuntora con más de 35 años de experiencia clínica. Su especialidad, los Meridianos Extraordinarios, le ha llevado a investigar cómo las vivencias de la infancia pueden dejar huella en el cuerpo y en las emociones, y a plantear la acupuntura mucho más allá del alivio del dolor.

Tratar la causa, no solo el síntoma

La acupuntura sigue percibiéndose, en muchos casos, como una herramienta para tratar el dolor. La Dra. Martorell reconoce su eficacia en ese terreno, pero explica que buena parte de su labor se centra en los trastornos funcionales y psicoemocionales. Su consulta recibe a menudo a pacientes con cuadros complejos, en los que los tratamientos convencionales pueden encontrar limitaciones. Con ellos, su objetivo es comprender el origen del malestar y no limitarse a tratar sus manifestaciones. Para explicarlo recurre a una imagen: tratar solo el síntoma sería como reparar una grieta en un cristal sin atender al problema que afecta a los cimientos del edificio y que acabará quebrándolo.

Cuando el cuerpo expresa aquello que no sabemos explicarnos

En consulta, a menudo veo personas con miedos o inseguridades que se acompañan de molestias físicas y cuya causa no saben explicar, afirma la Dra. Martorell. Dos ejemplos ayudan a entenderlo. Un paciente, en plena crisis, sentía dolor en el ano y no se veía capaz de coger el coche. Otra paciente se quedaba afónica cada vez que recordaba a su padre o debía enfrentarse a una figura de autoridad, como su jefe. En ambos casos, el cuerpo parecía expresar algo que la persona no lograba poner en palabras. Según la experiencia de la Dra. Martorell, las vivencias traumáticas tempranas pueden dejar una huella duradera en cómo una persona percibe el mundo y responde emocionalmente, y estar relacionadas con trastornos que aparecen años después.

¿Qué son los Meridianos Extraordinarios?

La doctora Martorell, que ha dedicado muchos años a su estudio, explica que los Meridianos Extraordinarios son canales energéticos que, según la medicina tradicional china, acompañan al desarrollo del ser, actuando ya desde el período embrionario. Dentro de este marco, se relacionan con el desarrollo del feto y del niño hasta después de la adolescencia, y permanecen activos durante toda la vida. Por eso, la Dra. Martorell les atribuye un papel relevante en el desarrollo físico y psíquico, y los considera clave para entender el impacto de las experiencias de los primeros años.

La primera infancia: allí donde las palabras no estaban

En los primeros años, el niño todavía no ha desarrollado la capacidad de comprender y expresar con palabras lo que vive. Por eso, determinadas vivencias pueden dejar efectos que no se manifiestan como recuerdos conscientes, sino como respuestas corporales y emocionales persistentes. De ahí que, según la especialista, entender intelectualmente una experiencia no siempre baste para resolver el malestar asociado. Su trabajo con los Meridianos Extraordinarios busca abordar esos bloqueos desde una dimensión corporal, complementaria a la reflexión consciente.

Según la Dra. Martorell, el abordaje terapéutico consiste en estimular aquel punto de Aacupuntura que expresa el bloqueo generado por el trauma. La prueba de que se ha acertado en la elección del punto es una clara mejoría, tanto de los síntomas físicos como de las alteraciones emocionales que nos acompañan.

Acupuntura y psicoterapia: dos miradas que se complementan

La Dra. Martorell explica que, antes de los 4 años aproximadamente, el cerebro todavía no está suficientemente formado para elaborar pensamientos concretos. Por eso, en esta etapa, los traumas emocionales no pueden procesarse mentalmente y quedan registrados en el cuerpo, donde pueden seguir manifestándose durante años como tensiones, molestias o respuestas emocionales que la persona no sabe explicar.

Por este motivo, la especialista defiende la idoneidad de combinar, en algunas personas, ambas perspectivas terapéuticas. La psicoterapia puede ayudar a comprender y dar sentido a lo vivido, pero algunos procesos tempranos resultan difíciles de abordar solo con palabras. Ahí entiende la acupuntura como un complemento que ayudar a la persona a salir de patrones recurrentes de malestar, y evolucionar en su terapia psicológica.

Investigar, enseñar, compartir

La transmisión del conocimiento es otro de los pilares de su trayectoria. La Dra. Martorell ha publicado en revistas internacionales, entre ellas el Journal of Chinese Medicine, y mantiene un canal de YouTube dedicado a difundir conocimientos clínicos avanzados entre profesionales.

El próximo 7 de noviembre impartirá un seminario online dirigido a acupuntores sobre las tipologías físicas que, según su enfoque, pueden presentar los pacientes con alteraciones de alguno de los Meridianos Extraordinarios. Con esta formación busca trasladar los conocimientos de la tradición clásica a la práctica contemporánea de la acupuntura en Occidente.

Perfil del paciente idóneo

En su consulta atiende con frecuencia a personas que llegan cansadas de probar alternativas sin los resultados esperados. Para ellas, la Dra. Martorell propone una atención precisa, que tenga en cuenta la complejidad de cada persona y explore los factores que podrían estar detrás de sus síntomas. A menudo, detrás de un síntoma que se resiste hay una historia que no ha podido ser explicada, pendiente de integración.

Contacto

Emisor: Carme Martorell

Contacto: Carme Martorell

Número de contacto: +34 648 578 648