Más allá de la estética; cómo la luz LED se abre paso en el bienestar integral de la mujer - LELO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de septiembre de 2026.- Durante años, la terapia con luz LED ha estado asociada casi exclusivamente al mundo de la belleza. La mejora del aspecto de la piel, la estimulación de la producción de colágeno o el tratamiento de determinados signos del envejecimiento han sido algunas de sus aplicaciones más conocidas. Sin embargo, la investigación sobre fotobiomodulación está ampliando progresivamente el campo de actuación de esta tecnología, que hoy despierta interés en ámbitos tan diversos como la recuperación física, la salud musculoesquelética, el bienestar emocional y, más recientemente, la salud íntima femenina. En este contexto, LELO incorpora la tecnología de luz LED a algunas de sus propuestas orientadas al bienestar y la salud íntima femenina.

La fotobiomodulación consiste en el uso de determinadas longitudes de onda de luz para interactuar con las células y estimular diferentes procesos biológicos de forma no invasiva. Frente a otros tratamientos que generan una lesión controlada para activar mecanismos de reparación, esta tecnología trabaja mediante luz de baja intensidad, favoreciendo respuestas celulares relacionadas con la regeneración y el mantenimiento de los tejidos.

Su creciente popularidad responde también a una transformación en la manera en que las mujeres entienden el autocuidado. Cada vez son más quienes buscan soluciones preventivas, cómodas y compatibles con sus rutinas diarias para mantener su bienestar a largo plazo. En este contexto, tecnologías como la luz roja o el infrarrojo cercano están ganando protagonismo por su potencial para favorecer la circulación, apoyar la calidad de los tejidos y contribuir al confort físico general.

Una tecnología con múltiples aplicaciones

Aunque la luz roja es probablemente la modalidad más conocida, existen diferentes longitudes de onda que interactúan de forma distinta con el organismo.

Según explica la doctora Antonella da Ponte Davi, ginecóloga regenerativa de Dexues Midlife, Dexeus Mujer, "cada color corresponde a una longitud de onda diferente, que influye en cómo se absorbe la luz y hasta dónde puede penetrar en el tejido". La especialista señala que la luz azul actúa de manera más superficial y se investiga por su interacción con determinados microorganismos y señales inflamatorias, mientras que la luz verde también trabaja en capas superficiales y está siendo estudiada por su influencia sobre diferentes respuestas celulares.

Por su parte, la luz roja y el infrarrojo cercano son las modalidades más estudiadas en fotobiomodulación debido a su capacidad para influir en procesos relacionados con la reparación tisular y la actividad celular.

La doctora Antonella da Ponte Davi añade que "la azul, de 465-475 nm, tiene una penetración más superficial. Se estudia por su interacción con moléculas sensibles a la luz y sus posibles efectos sobre determinados microorganismos y señales inflamatorias. La verde, de 525-535 nm, también se absorbe principalmente en capas superficiales. La roja, de 615-625 nm, y el infrarrojo cercano, de 850 nm, penetran más que la azul y la verde; el infrarrojo suele alcanzar mayor profundidad. Son las modalidades más estudiadas en fotobiomodulación por su capacidad para influir en la actividad celular y en señales relacionadas con la inflamación y la reparación".

Este interés científico ha favorecido que la tecnología LED empiece a incorporarse en nuevas categorías de bienestar femenino que trascienden el cuidado facial o corporal tradicional.

Del cuidado de la piel al bienestar íntimo

Los beneficios asociados a la terapia LED han impulsado su presencia en campos tan diversos como la medicina estética, la recuperación física y el cuidado de tejidos. La mejora de la circulación, el apoyo a la regeneración celular y el efecto calmante que determinadas longitudes de onda pueden proporcionar han convertido esta tecnología en una de las grandes protagonistas del sector wellness.

En paralelo, también ha aumentado el interés por soluciones no invasivas orientadas a la salud íntima femenina. Aspectos como la elasticidad de los tejidos, la hidratación vaginal, el confort diario o el bienestar del suelo pélvico son cada vez más relevantes para mujeres de distintas edades, especialmente durante etapas como el posparto, la perimenopausia y la menopausia.

Para la doctora Antonella da Ponte Davi, el interés de la fotobiomodulación en este ámbito reside precisamente en su potencial para favorecer la calidad de los tejidos. "Son las modalidades más estudiadas en fotobiomodulación por su capacidad para influir en la actividad celular y en señales relacionadas con la inflamación y la reparación. Esa es la base del interés por utilizarlas para favorecer la calidad de los tejidos", señala.

La especialista insiste además en la importancia de abordar estas herramientas desde el bienestar y el confort. "Lo primero es que utilizarlo resulte cómodo y agradable. No hay que soportar dolor ni forzar la introducción pensando que así hará más efecto. Se puede empezar suavemente, con lubricante compatible y explorando qué resulta confortable para cada mujer".

Asimismo, recuerda que no todas las necesidades relacionadas con el suelo pélvico son iguales. "Y hay un matiz importante: no todas las molestias del suelo pélvico se deben a falta de fuerza; a veces la musculatura está demasiado tensa. En esos casos, la orientación profesional ayuda a elegir el estímulo adecuado. La idea es que sea una experiencia de cuidado, no una prueba que haya que superar".

Una nueva conversación sobre salud femenina

El creciente interés por la fotobiomodulación refleja un cambio profundo en la forma en que las mujeres entienden el autocuidado. La prevención, el bienestar a largo plazo y las soluciones no invasivas están ganando terreno frente a enfoques más centrados exclusivamente en el tratamiento de problemas ya establecidos.

A medida que avanza la investigación, la tecnología LED está encontrando nuevas aplicaciones que van mucho más allá del ámbito estético y que abarcan desde la recuperación física hasta el bienestar íntimo femenino, una de las áreas que más interés despierta entre profesionales y usuarias.

Precisamente dentro de esta tendencia emergente se enmarca el lanzamiento de LELO MONA™ Spectra, uno de los primeros dispositivos que incorpora distintas longitudes de onda LED aplicadas al bienestar íntimo femenino, reflejando la creciente convergencia entre tecnología, autocuidado y salud de la mujer.

De este modo, la marca se suma a una conversación cada vez más amplia: la de cómo la innovación tecnológica puede contribuir a que las mujeres dispongan de nuevas herramientas para cuidar su bienestar en todas las etapas de la vida.

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