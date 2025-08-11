Más allá de la tienda y el bungalow; las Noma Tiny House seducen al nuevo perfil de campista - Noma Tiny House

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de agosto de 2025.-

El sector del turismo alternativo vive una transformación marcada por la búsqueda de experiencias personalizadas, sostenibles y móviles. En este contexto, el concepto de tiny house se ha consolidado como una de las soluciones más atractivas para quienes apuestan por un nuevo modelo de glamping. A medio camino entre la aventura y el confort, este tipo de alojamiento gana protagonismo frente a opciones tradicionales como la tienda o el bungalow.

Entre las propuestas que destacan en esta tendencia se encuentra Noma Tiny House, una firma especializada en el diseño y fabricación de alojamientos móviles homologados, sin necesidad de obra ni cimentación. Estos alojamientos compactos sobre ruedas no solo responden a las exigencias estéticas y funcionales del nuevo turista, sino que también ofrecen ventajas competitivas clave para promotores turísticos y gestores de campings.

Movilidad, diseño y rentabilidad en un solo producto

Diseñadas bajo normativa europea para facilitar su transporte, las tiny houses de Noma pueden instalarse sin licencia de obra, lo que reduce plazos y simplifica procesos. Gracias a materiales técnicos de bajo mantenimiento y acabados contemporáneos, los modelos Compact como la Suite 5, Inuit 7 o Nukak Komplet permiten alojar de 2 a 6 personas con un alto estándar de confort.

Este formato se adapta especialmente bien a proyectos de glamping, donde la estética, la sostenibilidad y la experiencia del huésped son prioritarias. Además, al ser móviles, pueden redistribuirse en función de la temporada o incluso trasladarse entre ubicaciones, ofreciendo una solución versátil para optimizar la explotación turística sin grandes inversiones.

Una solución alineada con las nuevas demandas del turismo

La creciente demanda de experiencias eco-responsables y personalizadas impulsa la expansión de este tipo de alojamiento. Según tendencias recientes, el interés por vivir escapadas en contacto con la naturaleza, sin renunciar al confort, sitúa al glamping como una de las fórmulas más prometedoras del turismo europeo.

Noma Tiny House se posiciona en este escenario como una opción estratégica para campings, alojamientos rurales y proyectos de turismo regenerativo. Su propuesta combina diseño, movilidad y eficiencia para dar respuesta a una audiencia cada vez más exigente. Una solución que no solo acompaña la tendencia, sino que redefine la forma en que se concibe la explotación turística sostenible.

Contacto

Emisor: Noma Tiny House

Contacto: Noma Tiny House

Número de contacto: 722223278