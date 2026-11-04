Más de un centenar de entidades se suman a la adhesión a los valores de la Dieta Mediterránea

Participantes de la adhesión a los Valores de la Dieta Mediterránea, impulsada por la Fundación Dieta Mediterránea. - Fundación Dieta Mediterránea

(Información remitida por la empresa firmante)

• La iniciativa, impulsada por la Fundación Dieta Mediterránea, quiere dar continuidad y ampliar el compromiso con un modelo alimentario saludable, sostenible y cultural.

• La Fundación celebra 30 años de trayectoria y 15 ediciones de su Congreso Internacional.

Barcelona, 5 de noviembre de 2024.- Más de un centenar de instituciones, centros de investigación, empresas y entidades del ámbito de la salud y la nutrición y de la agroalimentación se han sumado a la adhesión a los Valores de la Dieta Mediterránea, impulsada por la Fundación Dieta Mediterránea. Una iniciativa que busca dar continuidad a este compromiso colectivo e incorporar nuevas complicidades de la sociedad para preservar y proyectar hacia el futuro un modelo que representa uno de los máximos exponentes de la alimentación saludable, la sostenibilidad y el patrimonio cultural.

El acto de adhesión, celebrado la semana pasada en el Palau Reial de Pedralbes, se convirtió así en el punto de partida de una nueva etapa para ampliar esta iniciativa y hacer extensivo su compromiso al conjunto de la sociedad.

En este sentido, Òscar Ordeig, conseller de Agricultura, Pesca, Ramaderia i Alimentació de la Generalitat de Catalunya y presidente de la Fundación Dieta Mediterránea, destacó durante el encuentro la importancia de los sistemas alimentarios para el futuro de las sociedades y defendió la Dieta Mediterránea como un modelo que trasciende la alimentación y representa una forma de entender la convivencia.

"En un mundo de guerras, de intolerancia y de discursos de odio, la Dieta Mediterránea representa lo contrario: un mar que nos une, no que nos separa", afirmó. Ordeig también puso en valor la necesidad de impulsar políticas alimentarias que favorezcan sistemas más saludables y sostenibles.

La convocatoria se enmarcó en la celebración del XV Congreso Internacional de la Dieta Mediterránea, coincidiendo con el 30 aniversario de la fundación y las 15 ediciones del congreso. Tres décadas de trabajo, conocimiento y divulgación para mantener viva una cultura que ha sabido atravesar generaciones y fronteras, y que conecta alimentación, ciencia, sostenibilidad, gastronomía, territorio y formas de vida.

Un compromiso que va más allá de la alimentación

La Dieta Mediterránea no se limita a un conjunto de alimentos ni a un patrón alimentario. Es una cultura que se expresa en la manera de cultivar, producir, cocinar y compartir, en el cuidado del paisaje y en la transmisión de conocimientos y tradiciones entre generaciones. Un modelo que también ha sabido evolucionar, innovar y adaptarse a los nuevos retos sin perder su identidad.

El documento de adhesión recoge esta visión integral y articula el compromiso de las entidades en torno a tres grandes dimensiones: la salud, la sostenibilidad y la cultura. Su propósito es que organizaciones de distintos sectores incorporen estos valores a sus ámbitos de actuación y contribuyan a impulsar un sistema alimentario que genere beneficios para las personas, la economía y el territorio.

Como recoge el documento: "La Dieta Mediterránea es un patrimonio vivo que hemos recibido de generaciones anteriores y cuya continuidad depende también de quienes hoy deciden mantenerlo vivo".

En este sentido, la Fundación Dieta Mediterránea quiere que la adhesión tenga continuidad más allá de este primer encuentro, sumando nuevas instituciones, empresas y organizaciones que compartan esta visión y quieran participar activamente en su preservación y difusión. El objetivo es remar juntos para que la Dieta Mediterránea siga siendo un referente y una expresión de compromiso colectivo con el futuro de la alimentación.

Una visión compartida desde las instituciones, la ciencia y la cultura

El acto contó asimismo con las intervenciones de representantes de los ámbitos empresarial, científico y cultural, que aportaron diferentes perspectivas sobre la trayectoria y el futuro de la Dieta Mediterránea.

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y patrono de la Fundación, recordó los orígenes de la entidad, fruto de la colaboración público-privada, y destacó el papel del tejido empresarial en la promoción y preservación de la Dieta Mediterránea, así como su contribución a una forma de vida "más sana, más sostenible y feliz".

Desde el ámbito científico, el Dr. Ramon Estruch, presidente del Comité Científico de la Fundación y director de la Cátedra UB de Dieta Mediterránea, hizo referencia a la evidencia científica sobre los beneficios de este patrón alimentario y su contribución a la prevención de la enfermedad cardiovascular.

Por su parte, Joan Font, presidente de la Academia Catalana de Gastronomía, abordó la dimensión histórica y cultural de la cocina mediterránea y recordó cómo los intercambios entre pueblos y culturas han contribuido a configurar su identidad gastronómica. "El Mediterráneo es un país por el que ha pasado todo el mundo, y todo el mundo ha dejado su impronta", señaló.

Sobre la Fundación Dieta Mediterránea

La Fundación Dieta Mediterránea, creada en 1996 fruto de la colaboración público-privada, tiene como misión promover y divulgar los valores de la Dieta Mediterránea, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y referente de alimentación saludable y sostenible.

La Fundación trabaja para reforzar el conocimiento del sector agroalimentario español y su cadena de valor, así como para difundir la cultura mediterránea, su paisaje y su riqueza gastronómica.

Cuenta con un Comité Científico dedicado a recopilar, analizar y divulgar el conocimiento sobre alimentación y estilos de vida saludables. Asimismo, impulsa junto con la Universidad de Barcelona la Cátedra Dieta Mediterránea: Salud, Sostenibilidad y Cultura, orientada a la investigación y la generación de conocimiento en estos ámbitos.

Contacto y emisor:

MJ Luna

Comunicación

Fundación Dieta Mediterránea

M. 683181320