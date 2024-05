(Información remitida por la empresa firmante)

- Convocatoria de proyectos: Más de 3 millones de inversión para contenidos audiovisuales internacionales en TCCF PITCHING 2024

TAIPEI, 17 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- La Agencia de Contenidos Creativos de Taiwán (TAICCA) se complace en anunciar que la 5ª edición del Festival de Contenidos Creativos de Taiwán (TCCF) se celebrará del 5 al 8 de noviembre en el Centro de Exposiciones Nangang de Taipei. La sección "Project to Screen" sigue invitando a presentar proyectos internacionales, con una inversión total prevista de más de 3 millones de dólares.

"Project to Screen": Facilitar la producción y el acceso al mercado

La sección "Project to Screen" incluye cuatro categorías: largometrajes, series, animación y documentales. Las inscripciones se abren el 3 de junio y serán evaluadas por un panel de jurados internacionales. Los proyectos seleccionados recibirán recursos de formación y presentarán sus propuestas durante el TCCF, con ayudas para alojamiento. Un proyecto destacado recibirá el premio "Project to Screen: Mejor Proyecto" y un premio de 30.000 dólares estadounidenses.

Todos los proyectos seleccionados pueden solicitar el "Programa de Desarrollo de Contenidos Creativos (CCDP) - Fondo de Desarrollo" y la "Opción 2 del Programa de Cofinanciación Internacional de Taiwán 2.0 (TICP 2.0)" de la TAICCA en un plazo de dos años. La financiación total supera los 3 millones de dólares y proporciona recursos para avanzar en el desarrollo de proyectos y establecer conexiones en el mercado. Ambas iniciativas han contribuido al éxito en la Berlinale y el Festival de Cannes en 2024, allanando el camino para obras de alta calidad con posibilidades de comercialización internacional.

El TCCF 2024 sigue colaborando con festivales, mercados y organizaciones internacionales para promover obras y talentos audiovisuales en los mercados europeos y mundiales. Un proyecto seleccionado por Series Mania será invitado a participar en el certamen de 2025. El mercado de proyectos BIFAN NAFF, el mercado Focus Asia-All Genres y el mercado de proyectos MIFFest también seleccionarán propuestas de proyectos del TCCF para participar en próximos eventos.

Los ganadores de los premios del TCCF están causando un gran impacto y obteniendo reconocimiento en prestigiosos festivales y mercados cinematográficos. El documental "After the Snowmelt", ganador del "PREMIO TAICCA X CNC" en el TCCF 2023, ha sido seleccionado desde entonces en múltiples festivales internacionales de cine, como Visions du Réel en Suiza, el Festival Internacional de Cine de Jeonju en Corea del Sur, el Festival de Cine de Trento en Italia y Millennium Docs Against Gravity en Polonia, mostrando las fortalezas culturales y de contenido de Taiwán en la escena mundial.

Además de los proyectos seleccionados en la convocatoria abierta TCCF Project to Screen, también se presentarán en respetadas sesiones de pitching los proyectos del taller de TAICCA en colaboración con el "Festival des 3 Continents / Produire au Sud", el "Series Mania Institute" y profesionales del sector audiovisual de Corea del Sur.

Sesiones "Story to Screen": Escaparate del potencial de adaptación para los compradores de la industria

Otra sección de TCCF PITCHING "Story to Screen'' recomienda IP de historias con potencial de adaptación, incluyendo ficción y no ficción, cómics y conceptos de historias originales. Junto con la sesión llamada "Shoot the Book! TCCF" - una colaboración con SCELF -, "Story to Screen" presentará historias taiwanesas y francesas con posibilidades de comercialización a compradores y profesionales nacionales e internacionales, con el objetivo de facilitar adaptaciones, fomentar colaboraciones y ampliar el alcance de narrativas atractivas.‍

Elevar la industria creativa de Taiwán: TAICCA es pionera en colaboración y financiación

Homme TSAI, presidente de TAICCA, subrayó el compromiso de la agencia con la mejora de la industria creativa de Taiwán. Para apoyar aún más el entorno de inversión cultural, que se hizo favorable tras la enmienda relativa a la Ley de Desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas, TAICCA ha colaborado con las principales empresas nacionales de telecomunicaciones y tecnología, incluidas ASUS y ADATA, así como con empresas internacionales de contenido creativo como CJ ENM Hong Kong y Warner Bros. Discovery Group, para establecer fondos, sentando las bases para la producción de obras de alta calidad con atractivo mundial.

TCCF es un importante acontecimiento anual de la industria asiática de contenidos creativos, que atrae a compradores y vendedores de todo el mundo para que se reúnan y entablen contactos y negociaciones comerciales. Dividido en tres secciones principales (PITCHING, MARKET y FORUM), el TCCF tiene por objeto promover obras excepcionales con posibilidades de comercialización e influencia internacional, al tiempo que fomenta activamente las oportunidades de desarrollo, inversión, venta y distribución de contenidos transmedia.

Fechas importantes de TCCF PITCHING "Project to Screen" 2024

03 de junio - 31 de julio: convocatoria abierta y presentación de candidaturas.

Principios de septiembre: Anuncio de los proyectos/relatos seleccionados.

Consulte el sitio web oficial (https://www.tccf.tw/en/home) para el anuncio de la convocatoria de proyectos.

Acerca de la TAICCA (https://en.taicca.tw/)

La Agencia de Contenido Creativo de Taiwán (TAICCA), establecida en junio de 2019 y apoyada por el Ministerio de Cultura, es una organización intermediaria profesional que trabaja para promover el desarrollo de las industrias de contenido de Taiwán, incluyendo el cine y la televisión, la edición, la música pop, ACG y más.

