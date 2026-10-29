Más de 2 millones de personas con cáncer en España afrontan dificultades para acceder a los tratamientos

Lista de Espera - España - Fundación Oncológica Alivia

(Información remitida por la empresa firmante)

Fundación Oncológica Alivia advierte de que cada vez más españoles tienen cáncer. El cáncer ya es la principal causa de muerte en España. En 2026 se estiman 301.884 nuevos casos. Y aun así, muchos pacientes siguen sin poder acceder a los tratamientos modernos que necesitan

Barcelona, 29 de octubre de 2026.- Ese es el mensaje que deja la última actualización del OncoIndex España, publicada en octubre de 2026. OncoIndex es el índice que rastrea si los tratamientos contra el cáncer recomendados por las sociedades científicas europeas están realmente financiados y disponibles para los pacientes en España. Mientras la investigación avanza y aparecen nuevas terapias recomendadas por la evidencia científica, en España el acceso real sigue estancado. Hoy, solo 43 de 181 tratamientos oncológicos analizados están disponibles sin restricciones para todos los pacientes del sistema público. Es decir, solo 1 de cada 4.



En España viven 2.265.152 personas con un diagnóstico de cáncer, según los últimos datos nacionales de prevalencia disponibles, recogidos por SEOM a partir de REDECAN. Son más de dos millones de personas para las que la diferencia entre tener o no tener acceso a un tratamiento no es una discusión técnica. Es una cuestión de tiempo, de opciones y, en muchos casos, de supervivencia.



Desde 2021, Fundación Alivia analiza esta cuestión a través de OncoIndex. La foto de octubre de 2026 vuelve a ser preocupante: de las 181 terapias analizadas, 43 tienen financiación completa, 97 siguen sujetas a restricciones y 41 ni siquiera están financiadas. El problema no es solo que falten tratamientos. El problema es que muchos de los que sí existen no llegan de verdad a quien los necesita.



"Siempre se habla de la investigación, de los avances y de los nuevos tratamientos contra el cáncer. Pero, ¿de qué sirve todo eso si después no se pone en manos de los pacientes? No basta con que un tratamiento exista. Tiene que llegar. Y en España, demasiadas veces, no llega o llega tarde. Incluso el tratamiento más avanzado no sirve si el paciente no puede recibirlo", afirma Xavier Pla, de Fundación Alivia.



La actualización de octubre de Fundación Alivia confirma además que se sigue estancado. El acceso a tratamientos para tumores sólidos sigue prácticamente plano en 51 puntos, mientras que el acceso en las enfermedades hematológicas apenas se mueve.



Ese es el problema real, advierte Fundación Alivia, y por eso lleva años alertando sobre la brecha entre los avances en cáncer y el acceso real a los tratamientos en España. La fundación anima a la sociedad a solidarizarse con los pacientes con cáncer y a apoyar su labor de incidencia y defensa del acceso a tratamientos a través de www.alivia.es.



Sobre Fundación Alivia

Fundación Alivia ayuda a pacientes con cáncer en España desde 2021. Entre sus principales proyectos destacan OncoIndex, un portal que muestra el acceso a tratamientos oncológicos según el conocimiento médico actual; Oncomapa, un directorio de médicos y clínicas; y la OncoLibrería, con recursos informativos para pacientes.

Contacto

Nombre contacto: Xavier Pla

Descripción contacto: Alivia Fundación Oncológica

Teléfono de contacto: 610859666