Más orden y eficiencia; el impacto real de externalizar Recursos Humanos con AdelantTa

Madrid, 21 de octubre.- En muchas pequeñas y medianas empresas, es común que las decisiones relacionadas con salarios, promociones o reparto de responsabilidades se tomen sin una base clara. No porque falte criterio, sino porque no se ha tenido tiempo —ni recursos— para poner orden en la estructura organizativa. Con el tiempo, esto puede acabar generando diferencias salariales difíciles de justificar, malentendidos entre equipos y una rotación que supone dinero y energía. En este contexto, externalizar el departamento de Recursos Humanos contribuye a resolver estos problemas desde la raíz.

“Hay empresas que funcionan bien en su día a día, pero no tienen definidas las funciones de cada puesto, ni los niveles de responsabilidad o las bandas salariales. Eso puede crear conflictos silenciosos que luego afectan a la productividad”, explica Juan Carlos Sánchez, director general de AdelantTa, consultora especializada en externalización del departamento de RR.HH. y diseño organizativo.

Un enfoque estructurado para tomar decisiones con claridad

Desde la firma, explican que uno de los primeros proyectos que se suelen abordar al iniciar un servicio de externalización suele ser analizar cómo se estructura la organización y poner orden en los procesos relacionados con Recursos Humanos, en lo que se conoce como proyecto de consultoría organizativa. El primer paso es analizar y documentar con precisión cada puesto: qué funciones tiene, a quién reporta, qué nivel de autonomía y responsabilidad conlleva. Este trabajo, que en algunos casos no se ha revisado desde la fundación de la empresa, es la base para entender cómo se toman las decisiones en la práctica.

Desde ahí, se realiza una valoración objetiva de los puestos y se construye un mapa organizativo realista. Este mapa permite, por ejemplo, revisar si hay solapamientos de funciones, si los niveles jerárquicos son operativos o si hay puestos mal dimensionados para su carga de responsabilidad.

Con estos datos, AdelantTa diseña un modelo retributivo basado en criterios claros. “No se trata de subir o bajar sueldos, sino de poner orden, definir una estructura coherente y ayudar al empresario a tomar decisiones con respaldo técnico”, añade Vanesa Velasco, directora de operaciones de la firma.

Equidad, transparencia y menos rotación

El efecto más inmediato de contar con esta estructura es que se eliminan las decisiones arbitrarias. Las revisiones salariales, los planes de carrera o las promociones dejan de basarse en percepciones o comparaciones internas para hacerlo en un sistema transparente. Esto mejora el clima laboral, reduce la rotación y permite a los responsables y a la dirección centrarse en tareas más enfocadas a la producción o al crecimiento del negocio.

Además, al estar documentada, la estructura se convierte en una herramienta útil para los mandos intermedios que ganan autonomía y claridad sobre cómo gestionar a sus equipos. En empresas de entre 30 y 100 trabajadores, donde el crecimiento suele ir por delante del orden interno, esto supone un cambio sustancial.

Externalizar para ganar perspectiva y foco

Muchos directivos llegan a este punto cuando sienten que la gestión de personas les absorbe demasiado tiempo o cuando empiezan a ver que ciertas decisiones generan malestar interno. Externalizar el departamento de Recursos Humanos, a través de soluciones como HRO 360 de AdelantTa, permite incorporar una figura técnica y objetiva que ordena la estructura, alinea los criterios y profesionaliza la gestión.

“Las empresas no necesitan grandes planes para empezar. A veces basta con ordenar lo que ya hay, poner nombre a las funciones y definir reglas claras. A partir de ahí, todo empieza a fluir mejor”, concluye Sánchez.

Además del diseño organizativo y salarial, la externalización del departamento de Recursos Humanos permite abordar otros aspectos clave como la selección, la formación o el cumplimiento normativo, de forma integrada y con un único interlocutor. Una solución pensada para empresas que necesitan orden, objetividad y tiempo para centrarse en lo importante.

