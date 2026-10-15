Más pelo en el cepillo después del verano, Divain propone revisar la rutina de cuidado capilar - divain. Parfums

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de octubre de 2026.-

Encontrar más cabellos de lo habitual en el cepillo, la almohada o la ducha puede generar preocupación, especialmente después del verano. Aunque no todas las personas experimentan una caída mayor en otoño, existen investigaciones que han identificado variaciones estacionales en el ciclo del cabello. Este fenómeno ha despertado interés por las rutinas de cuidado capilar que buscan mantener el pelo en buenas condiciones durante los cambios de estación.

Un estudio publicado en la revista científica Dermatology, realizado a partir de datos de 823 mujeres, identificó variaciones anuales en el crecimiento y desprendimiento del cabello. Los investigadores observaron una mayor proporción de pelos en fase de reposo durante el verano, lo que ayuda a explicar por qué algunas personas perciben más caída posteriormente.

El ciclo del cabello y la importancia de reconocer los cambios

El cabello atraviesa distintas fases de crecimiento, transición, reposo y desprendimiento. Este proceso ocurre continuamente, aunque determinados factores pueden modificarlo. El estrés, algunas enfermedades, los cambios hormonales y las deficiencias nutricionales también pueden influir en la caída.

La Academia Estadounidense de Dermatología señala que perder entre 50 y 100 cabellos diarios puede considerarse normal. Sin embargo, una caída persistente, intensa o acompañada de pérdida visible de densidad merece una valoración profesional para identificar sus causas.

Esta distinción resulta importante porque no todas las alteraciones capilares responden a los mismos mecanismos ni requieren las mismas intervenciones.

Divain combina el cuidado exterior con la nutricosmética

En este escenario, Divain ha desarrollado una propuesta que reúne dos productos destinados a diferentes aspectos del cuidado capilar.

El primero, Densify Scalp Elixir, es un sérum sin aclarado que se aplica directamente sobre el cuero cabelludo. Su formulación incorpora péptidos, niacinamida y derivados vitamínicos. Según las instrucciones de la compañía, debe distribuirse mediante unas gotas sobre la piel limpia, seca o ligeramente húmeda, acompañadas de un masaje suave.

La segunda parte corresponde a Beauty Complex, un complemento alimenticio que contiene biotina, queratina hidrolizada, zinc, cobre y extracto de sabal. La pauta indicada por Divain consiste en dos cápsulas diarias, repartidas entre desayuno y cena.

La biotina y el zinc contribuyen al mantenimiento del cabello en condiciones normales, aunque esta propiedad nutricional no demuestra que el complemento detenga la caída estacional. Tampoco se han identificado estudios clínicos específicos que acrediten la eficacia anticaída de ambos productos utilizados conjuntamente.

La constancia no sustituye al diagnóstico

Mantener hábitos adecuados de higiene, alimentación y descanso puede contribuir al bienestar capilar. No obstante, los resultados de cualquier rutina dependen de las causas de la caída y de las circunstancias individuales.

La propuesta de Divain refleja el interés comercial por combinar cosmética y nutrición. Su utilidad debe valorarse sin olvidar una cuestión fundamental: comprender por qué se cae el cabello es tan importante como decidir cómo cuidarlo.

Contacto

Emisor: divain. Parfums

Contacto: divain. Parfums

Número de contacto: +34 623 49 38 84