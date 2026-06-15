Más que una playa: en qué me equivoqué sobre Hainan

(Información remitida por la empresa firmante)

HAIKOU y WENCHANG, China, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El artículo es de un diario invitado en la columna Let's Hainan del sitio web China Services Info, donde los contribuyentes comparten sus descubrimientos personales sobre la provincia de Hainan. El sitio web (chinaservicesinfo.com) es una plataforma de servicio oficial en inglés operada por China Daily. Proporciona información autorizada y servicios prácticos sobre inversiones, educación, viajes y empleo en China.

Hainan ha estado en nuestra lista de lugares a los que "tenemos que ir algún día" en China durante mucho tiempo, principalmente por sus playas y centros turísticos de clase mundial. Ahora que finalmente he estado, casi me da vergüenza admitir lo poco que sabía sobre lo que la isla tiene para ofrecer. Claro, las playas y centros turísticos de Sanya son de clase mundial, pero esa no es toda la historia.

Comenzando en el norte está Haikou, la capital, y una introducción perfecta a la isla. Está creciendo rápidamente, con impresionantes edificios nuevos que complementan las calles y fachadas antiguas. A pesar de estos edificios modernos, Haikou no ha perdido nada de su carácter, ni mucho menos.

Por la noche la ciudad cobra vida. Las familias se alinean en las calles del casco antiguo, socializando, preparando fruta y cenando. Los amigos se reúnen en los bares a lo largo del río y equipos de tías que compiten bailan junto a la torre del reloj.

Después de caminar esa noche, volví a visitar la ciudad vieja en el calor del día y descubrí la cultura local de Lao Ba Sha (té del viejo papá), disfrutando de platos cuidadosamente seleccionados de una línea interminable de delicias.

Luego sentí como si hubiera viajado en el tiempo desde el viejo Haikou hasta Wenchang, en la costa noreste. Wenchang es la "ciudad del turismo aeroespacial" de China y alberga un puerto espacial. Si programa bien su viaje, podrá ver el lanzamiento de un cohete usted mismo, desde una plataforma de observación en el centro espacial, el balcón de su hotel o incluso la playa.

Hacia el interior, la isla vuelve a cambiar. El centro está cubierto de selva tropical y el aire aquí es uno de los más limpios de China. Es aquí donde podrá descubrir la cultura de la etnia Li, que ha vivido en Hainan durante más de 3.000 años.

Con todo esto, todavía encontré tiempo para aprender a surfear mientras viajaba por la costa este. Wanning se ha convertido en una popular ciudad de surf y si te pone nervioso aprender en el mar, puedes dirigirte al resort de surf, donde hay un hotel con su propia piscina de olas artificiales, lo que hace que aprender sea lo suficientemente fácil para que un principiante (¡joven o viejo!) lo pruebe.

Después de experimentar todo esto no puedo esperar a volver con mi familia. Mis hijos estarían más que felices de pasar cada día en la arena dorada. Sin embargo, creo que la selva tropical, las aldeas Li, las antiguas calles de Haikou y la oportunidad de ver el lanzamiento de un cohete permanecerían con ellos por mucho más tiempo. ¡La única parte difícil será integrarlo todo en unas vacaciones!

Autor: Tariq Sawyer (ciudadano irlandés, radicado en Suiza)

Sitio web: babagoeschina.com

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