Más de un tercio de la población no sabe qué es el bruxismo

Barcelona, 12 de marzo de 2025.- Muchas personas que acuden a la clínica dental con síntomas de bruxismo no son conscientes de que lo padecen, revela la doctora Rocio Zander, responsable sanitaria de Institutos Odontológicos Castellón. Según el Barómetro de la Salud Bucodental en España 2025, que impulsa IO, más de un tercio de las personas no sabe qué es el bruxismo: un 20% no ha oído hablar nunca de él y a un 16% simplemente le suena. Del 64% que sí lo sabe, un 31% está diagnosticado o conoce a alguien de su entorno que lo está.

El bruxismo es un trastorno de la salud bucodental que puede ocurrir en vigilia o durante el sueño. El primer tipo suele darse como respuesta al estrés o la ansiedad, y se caracteriza por el contacto repetitivo o sostenido de los dientes y el empuje de la mandíbula. Las personas suelen no ser conscientes de este hábito, lo que puede generar tensión muscular y molestias, explica la doctora Zander. En cuanto al bruxismo nocturno, ocurre durante las fases del sueño, de forma rítmica o no rítmica, y puede generar fuerzas oclusales excesivas que dañan los dientes sin que la persona lo note, añade.

Es habitual que las personas que acuden al dentista con síntomas de bruxismo no conozcan la dolencia. Normalmente, consultan por dolor mandibular, desgaste dental, sensibilidad en los dientes o dolores de cabeza. El desgaste en el esmalte o la hipertrofia muscular son algunos signos clínicos que ayudan a los especialistas a diagnosticarlo, y el síntoma más reconocible es el rechinar de dientes.

El tratamiento depende de sus causas y los síntomas, y suele incluir enfoques multidisciplinarios, como férulas oclusales o aparatos de descarga, que reducen el impacto del rechinamiento y se personalizan según la mordida del paciente, terapias psicológicas para ayudar a controlar el hábito, fisioterapia y otras técnicas para aliviar la tensión muscular, e incluso fármacos. La higiene del sueño es clave, por lo que hay que evitar estimulantes como café, alcohol y tabaco antes de dormir, advierte la especialista de Institutos Odontológicos.

El más conocido, el bruxismo del sueño, se trata principalmente con férulas oclusales para proteger los dientes y, en algunos casos, con farmacoterapia, mientras que el de vigilia se maneja mejor con técnicas de reducción del estrés y terapias para controlar el hábito. En cualquier caso, el enfoque debe personalizarse según cada paciente, puntualiza la doctora Rocio Zander.

La relación entre bruxismo y estrés

Uno de los factores más relacionados con el bruxismo es el estrés, ya que situaciones emocionales como miedo o ansiedad activan la tensión muscular a través del reflejo cardiotrigeminal. Esto afecta al sistema nervioso y altera las funciones cardíacas, respiratorias y masticatorias, explica la responsable sanitaria de IO Castellón. Factores como somatización, depresión y ansiedad son más comunes en pacientes con bruxismo en vigilia, especialmente en mujeres, añade.

Además, el bruxismo puede verse agravado por factores de riesgo como el consumo de alcohol, tabaco y ciertos medicamentos. También la alimentación influye. Se ha encontrado una fuerte relación entre el bruxismo y la deficiencia de vitamina D, pues seis de cada diez pacientes diagnosticados presentan esta carencia, subraya la doctora.

Los estudios centrados en la prevalencia del bruxismo en Europa indican que el del sueño lo padece el 21% de las personas y el de vigilia alcanza al 23%. La edad es un factor relevante, pues afecta a entre un 14% y un 20% de la población infantil, al 8% de los adultos menores de 60 años y al 3% de los mayores.

La importancia del tratamiento

Es importante tratarlo porque puede causar desgaste dental, dolores en la mandíbula, cabeza y cuello, y problemas en la alineación dental. Además, afecta a la calidad del sueño, genera estrés y puede desembocar en otras complicaciones. No tratar el bruxismo puede tener graves consecuencias, como fracturas dentales, enfermedades periodontales y trastornos en los músculos masticatorios y la articulación temporomandibular. Puede causar insomnio, dolor cervical, vértigo y rigidez muscular, y está asociado con la apnea del sueño y el síndrome de piernas inquietas. También puede generar efectos emocionales, como cambios de humor y depresión, debido al aumento de cortisol y la supresión del sistema inmunológico, concluye la doctora Rocio Zander.

Sobre Institutos Odontológicos

Institutos Odontológicos cuenta con casi cuarenta clínicas dentales distribuidas en Cataluña, Zaragoza, Madrid, Pamplona, Vitoria, Valencia y Castellón, que desde 1988 han atendido a más de un millón de personas. El objetivo de la marca es mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la prevención y la aplicación de una odontología con ética y calidad asistencial.

