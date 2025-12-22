La masa madre y la mantequilla marcan la diferencia; así se distingue un panetone de calidad - EROSKI Consumer

22 de diciembre de 2025

La revista CONSUMER, referente en información de consumo, revela grandes diferencias en calidad nutricional en su análisis de panetones. El panetone, originario de Milán, se ha consolidado en España durante las dos últimas décadas como uno de los dulces navideños más reconocibles. Su masa tipo brioche, aireada y esponjosa, junto con su característico formato en forma de cúpula, ha facilitado su popularidad. Aunque la receta tradicional apuesta por pasas y cítricos confitados, el mercado actual incorpora variantes con chocolate, coberturas, cremas o frutos secos, lo que amplía notablemente la oferta.

La revista Consumer, considerada un referente en el ámbito del consumo, ha analizado nueve panetones de marcas líderes para valorar la calidad de sus ingredientes, el equilibrio nutricional, la claridad del etiquetado y la relación calidad‑precio. El estudio subraya la importancia de fijarse en la presencia de ingredientes nobles —como masa madre, mantequilla, leche fresca, huevo y chocolate de buena composición (manteca de cacao y mucho cacao)—en las primeras posiciones dentro de la lista de ingredientes.

Ingredientes clave

La masa madre es uno de los indicadores de mayor calidad, pues contribuye a una fermentación más lenta, aromas más complejos y mejor textura. Aunque está presente en todos los productos analizados, algunos incorporan además levadura convencional como refuerzo. La levadura convencional se asocia a fermentaciones más rápidas, que dan lugar a un producto con peor textura y menos matices de aroma y sabor. El análisis también muestra diferencias importantes en el tipo de grasas: mientras la mantequilla aporta una miga más tierna y sabor más profundo, algunos panetones recurren a grasas vegetales menos valoradas, como palma o girasol.

En cuanto al perfil nutricional, el contenido de azúcares y grasas saturadas es elevado en todo el segmento, lo que explica las bajas calificaciones en Nutri‑Score, mayoritariamente D o E. Las cifras oscilan entre panetones con 17% de azúcares, como Eroski, y otros que superan el 26%, como Motta o Lacasitos. También varía la carga calórica, especialmente en las versiones con chocolate. Pero no tiene mucho sentido guiarse por estos criterios cuando hablamos de un producto que no se come por salud, sino por disfrute. De hecho, esa búsqueda de la salud en este tipo de productos puede llevarnos a un comportamiento obsesivo con la comida. Esto es particularmente importante en las fechas navideñas en las que conviene disfrutar sin culpa y priorizar en otros momentos los alimentos que sí tienen interés nutricional, verduras, legumbres, hortalizas o pescado.

Mejores opciones en calidad y precio

Según el análisis de Consumer, los mejores panetones son Motta y Eroski Seleqtia, ya que destacan por la presencia mayoritaria de ingredientes nobles y el empleo de la mantequilla como su grasa principal. Si se tiene en cuenta además el precio, Motta encabeza el ranking global, seguido de Eroski y Balconi, que ofrecen una buena relación calidad‑precio dentro de un mercado amplio y muy diverso.

