Mascoting by Musky celebra su quinta edición en Barcelona

Mascoting by Musky celebrará los días 21 y 22 de noviembre de 20 - @mascoting

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de noviembre de 2026.-

El encuentro sobre bienestar animal tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre en el Pabellón Centenario de Fira de Barcelona

Mascoting by Musky celebrará los próximos 21 y 22 de noviembre su quinta edición en Barcelona, concretamente en el Pabellón Centenario de Fira de Barcelona. La cita reunirá a familias, animales de compañía, marcas y profesionales en un fin de semana diseñado para compartir experiencias, conocer propuestas del sector y promover la convivencia responsable con los animales.



Tras alcanzar la cifra de más de 15.000 visitantes a lo largo de sus cuatro ediciones anteriores, la organización espera que la convocatoria de 2026 permita superar los 20.000 asistentes acumulados desde la creación del evento. Esta cifra, facilitada por la organización, busca consolidar el encuentro como un punto de referencia para las familias y los animales de compañía en la ciudad condal.



La feria propone una experiencia abierta tanto al público general como al sector profesional, integrando actividades divulgativas y participativas sobre bienestar animal, educación, adiestramiento y adopción responsable. El programa contempla diversos espacios específicos, como una zona de charlas, una pista de actividades y un photocall habilitado para los siete encuentros de razas previstos durante el fin de semana. Entre las acciones destacadas, el evento contará con la exhibición de unidades caninas de cuerpos especializados como Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Agents Rurals y diversas policías locales, además de pasarelas de adopción impulsadas junto a entidades protectoras.



"Llegar a la quinta edición confirma que Mascoting responde a una demanda real de las familias que conviven con animales de compañía. Nuestro objetivo es seguir promoviendo el bienestar animal, la convivencia responsable y el encuentro entre ciudadanía, profesionales y entidades del sector", declara Oscar Planter, coorganizador de Mascoting.



Por su parte, la directora del evento, Mayra Adell, añade: "Cada actividad, charla y encuentro está pensada para poner el bienestar animal en el centro. Queremos que las personas que nos visiten disfruten de una experiencia enriquecedora y que regresen a casa con más conocimiento y herramientas para cuidar mejor de sus animales".



Esta edición cuenta con el patrocinio de Musky, Picart, Rumbo Canino, AXA e IFOA. La programación completa, así como los horarios detallados, están disponibles en la página web oficial: www.mascoting.es.







Contacto

Nombre contacto: Mascoting by Musky

Descripción contacto: Associació Mascoting Barcelona

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