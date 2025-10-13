(Información remitida por la empresa firmante)

Master Battery participa en la Feria Power & Energy Tanzania 2025 e impulsa su internacionalización con la puesta en marcha de su Delegación en esta región del continente africano.

Dar es Salaam (Tanzania - AFRICA), 13 de octubre de 2025. Master Battery, empresa española especializada en soluciones de almacenamiento energético para renovables y baterías, ha participado como expositor en la feria Power & Energy Tanzania 2025, celebrada en Dar es Salaam del 8 al 10 de octubre. Este evento es la principal cita del sector energético en África Oriental, reuniendo a empresas, instituciones y agentes internacionales comprometidos con el impulso de la transición energética en la región.

La presencia de Master Battery en esta feria se enmarca en su estrategia de internacionalización y en la puesta en marcha de su nueva delegación internacional, orientada a fortalecer su presencia en mercados emergentes de alto potencial energético como en esta región del continente africano. La delegación Matemwe, costa noreste del archipiélago de Zanzíbar, en Tanzania Con ello, Master Battery avanza en su objetivo de consolidar su red internacional y la apertura de nuevos mercados para el almacenamiento energético español.

Balance positivo y oportunidades de expansión

La participación en Power & Energy Tanzania ha supuesto un balance muy positivo para Master Battery, tanto en términos de visibilidad como de contactos estratégicos con actores locales e internacionales. La empresa ha mantenido reuniones con representantes de instituciones tanzanas, asociaciones sectoriales y organismos multilaterales, como la Tanzania Energy Association (TEA) y la Oficina Económica y Comercial de España en Dar es Salaam (ICEX), con el propósito de explorar posibles alianzas y proyectos conjuntos en materia de energía solar.

El equipo de Master Battery, desplazado a Tanzania, ha analizado los problemas de la red eléctrica en la región y ha propuesto el desarrollo de una solución específica: el Inversor ZZ, que incorpora un regulador de corriente integrado. Master Battery se convierte así en la primera empresa en conseguirlo, situándose por delante de sus competidores para la ejecución de proyectos en la zona.

Durante la feria, Master Battery presentó su catálogo de baterías industriales, soluciones de almacenamiento híbrido y sistemas integrados de autoconsumo solar, destacando su experiencia en proyectos de electrificación sostenible, eficiencia energética y apoyo a comunidades con acceso limitado a la red eléctrica.

Tanzania, un mercado con gran potencial para la energía solar y el almacenamiento

Tanzania se perfila como uno de los mercados más dinámicos del África Oriental en el ámbito de las energías renovables. El país cuenta con altos niveles de irradiación solar y una creciente demanda de soluciones de generación distribuida, especialmente en zonas rurales. Actualmente, se desarrollan proyectos relevantes como la planta solar de 18 MW en Zanzíbar y diversas iniciativas hidroeléctricas y de transmisión de energía.

El gobierno tanzano impulsa además políticas activas de transición energética, digitalización y sostenibilidad, en línea con los programas internacionales como el Global Gateway de la Unión Europea. En este contexto, Master Battery se encuentra plenamente preparada para ofrecer tecnología, experiencia y soluciones adaptadas a las necesidades del mercado africano.

Compromiso con la energía sostenible

Con esta participación, Master Battery refuerza su compromiso con el desarrollo de energías limpias y sostenibles, contribuyendo a la expansión del autoconsumo solar y al acceso universal a la energía. La compañía continuará impulsando su plan de expansión internacional con el objetivo de posicionarse como referente en almacenamiento energético y transición ecológica en África y otros mercados emergentes.

Sobre Power & Energy Tanzania 2025

Power & Energy Africa es la principal feria internacional del sector energético en Tanzania y una ventana clave para el este de África. Se celebra del 8 al 10 de octubre de 2025 en el Diamond Jubilee Expo Center de Dar es Salaam.

Reúne a fabricantes, proveedores, agentes institucionales y especialistas del ámbito de generación, transmisión, eficiencia energética, renovables (solar, hidro, biomasa) y tecnologías de almacenamiento.

En la edición de 2025 participan más de 170 expositores de más de 25 países, con más de 4.500 visitantes de negocio estimados. La feria funciona como una plataforma estratégica para presentar innovaciones, establecer alianzas y explorar oportunidades de expansión en el mercado energético de África Oriental.

Sobre Master Battery

Master Battery es una empresa española con proyección internacional, especializada en energía autónoma, sistemas inteligentes de almacenamiento y fabricación de baterías. Con sede en Móstoles (Madrid), impulsa un modelo energético más eficiente y sostenible, contribuyendo a la descarbonización de la economía.

Master Battery ha intensificado su proceso de internacionalización, consolidando su presencia en Europa y abriendo nuevos mercados en África y América. Su participación en ferias internacionales y la creación de delegaciones estratégicas forman parte de una hoja de ruta orientada al crecimiento global y a la cooperación tecnológica con socios locales e institucionales.

Además, en el ámbito ASG, Master Battery promueve la cultura energética con el proyecto Ciudadenergía y colabora con la Universidad Politécnica de Madrid a través de la Cátedra en Sistemas Inteligentes de Almacenamiento Energético, reafirmando su compromiso con la innovación y la sostenibilidad.

Emisor: Master Battery

Contacto Prensa y Comunicación - Alfredo Gutiérrez

alfredo.gutierrez@ciudadenergia.com

661 740 859