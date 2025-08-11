Máster en Ciencias Políticas y Gestión Pública del Instituto Séneca: doble titulación y formato online

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de agosto de 2025.-

En un contexto global que exige renovar la gestión pública y reforzar el vínculo entre ciudadanía e instituciones, el Instituto Séneca lanza su nuevo Máster en Ciencias Políticas y Asuntos Públicos. Este programa 100% online, con doble titulación junto a la Universidad Católica de Murcia (UCAM), está orientado a formar a los futuros protagonistas de la vida pública, la comunicación institucional y la representación de intereses, con una visión internacional y vocación de impacto social

El Instituto Séneca, centro internacional de posgrado con sede en Madrid, presenta el nuevo Máster en Ciencias Políticas y Asuntos Públicos, un programa académico diseñado para formar a los futuros líderes de la gestión pública, la comunicación institucional y la representación de intereses.



El máster se impartirá en modalidad 100% online, con el respaldo académico de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), que junto al Instituto Séneca otorgará una doble titulación universitaria. Esta alianza ofrece una propuesta formativa de alta calidad, accesible desde cualquier país, especialmente dirigida a estudiantes y profesionales de Europa y América Latina y África.



"Este máster nace en un momento crucial, en el que la política requiere nuevos perfiles: técnicos con visión global, capacidad de influencia legítima y compromiso con la transparencia. Nuestro objetivo es formar actores públicos capaces de conectar la sociedad civil con las instituciones", explica Carlos Marcuello, director académico del Instituto Séneca.



El programa abarca áreas clave como análisis político, políticas públicas, liderazgo institucional, relaciones internacionales, opinión pública, comunicación estratégica y lobbying. A través de un enfoque práctico, los alumnos desarrollan competencias esenciales para trabajar en gobiernos, ONGs, empresas, organismos internacionales y partidos políticos.



El máster está diseñado para facilitar la conciliación profesional, con un calendario flexible, recursos digitales de última generación y acceso a sesiones magistrales en vivo. Además, contempla posibilidad de prácticas opcionales en entidades colaboradoras del ámbito político y social.



Una oportunidad para ampliar horizontes profesionales

Gracias a su estructura online y su reconocimiento universitario, el máster representa una oportunidad para quienes desean acceder a una formación política rigurosa sin necesidad de desplazarse. El Instituto Séneca continúa así su apuesta por una educación internacional, profesionalizadora y al servicio de los nuevos retos globales.



