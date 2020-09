Master en Gestión de ACEM en SJTU situado en el puesto 23 del mundo por Financial Times

SHANGHÁI, 28 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Financial Times publicó su ranking mundial del Master en Gestión el 28 de septiembre de 2020. Antai College of Economics and Management (ACEM) de Shanghai Jiao Tong University (SJTU) ocupó el puesto 23. Entre las claves con una mayor ponderación en el ranking, los datos de ACEM se encuentran entre los mejores del mundo, con un aumento salarial del 125%, el primer puesto en el mundo durante cuatro años consecutivos, el ranking de empleo n.º 1, el servicio de carrera n.º 8, el valor por dinero n.º 9 y el salario ponderado n.º 13.

El sistema curricular de los programas de Master en Gestión de ACEM está totalmente alineado con las mejores universidades del mundo, combinando sólidas bases teóricas de gestión, conocimientos y habilidades de sistemas de ciencia, economía, matemáticas, aplicación informática con las últimas investigaciones en campos relacionados. Antai trabaja en la mejora de los cursos fronterizos en la disciplina de la gestión y la mejora de las habilidades técnicas de los estudiantes, como el big data, el aprendizaje automático profundo y la programación informática.

La competitividad de vanguardia de los estudiantes en el desarrollo profesional ha sido continuamente validada por los rankings internacionales, y altamente reconocida por los empleadores. XiongYujuan, graduada en 2017, es ahora Consultora Senior de Estrategia en IBM. Ella cree que su estudio y práctica en SJTU le han dotado de una base sólida como teorías de gestión y análisis matemático, y ha sentado las bases para que ella sea una excelente consultora. Una variedad de cursos de gestión en ACEM le han ayudado a comprender plenamente la historia del desarrollo y el marco teórico común de la gestión y le han permitido tener una transición sin problemas en la etapa inicial de su carrera. Los cursos como el análisis estadístico multivariado y la investigación de operaciones la han hecho profesionalmente competente y han desempeñado un papel indispensable en la mejora de sus habilidades.

Antai ha estado construyendo una red cooperativa con las mejores escuelas de negocios en países y regiones clave de todo el mundo. El 41% de los profesores de ACEM tienen títulos de doctorado obtenidos en el extranjero, y se ha introducido muchos docentes internacionales, y ACEM puede llevar a cabo programas de intercambio semestral con más de 100 colegios y universidades internacionales (alrededor del 50% de ellos están entre los 100 mejores del mundo). Cada año, el 20% de sus postgraduados estudian o trabajan como pasantes en el extranjero, mientras que más de 200 estudiantes internacionales acuden a Antai como estudiantes de intercambio. Además, Antai se ha asociado con universidades de renombre mundial, incluyendo la Universidad Purdue, IE, ESCP y la Universidad del Sur de California en programas de doble grado.

