Master Puff de Bosideng: un debut emblemático en París para una marca china líder

PARÍS, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El gigante chino de la moda de plumas, Bosideng, hizo un poderoso debut en la Semana de la Moda de París el 7 de octubre con su colección Master Puff, una nueva reinterpretación de la chaqueta de plumas que combina fluidez, elegancia y una estética contemporánea de Oriente y Occidente.

El prestigioso desfile, celebrado en el neoclásico Palacio Brongniart del centro de París, atrajo a unos 300 invitados destacados del mundo de la moda, los negocios, la política, las artes y el sector del medio ambiente.

El director creativo de Bosideng, Pietro Ferragina, describió el tema de la colección, La coupe en O (La serie Cloud Roaming), como "un homenaje a la ligereza, no solo en peso, sino en sensación".

La campeona mundial de buceo Guo Jingjing, invitada estrella, lució un chaleco de plumas asimétrico y escultural de Bosideng. La distinguida lista de invitados también incluyó a: Emmanuelle Pérès, directora general de la Fundación Prospectiva e Innovación; Pierre-François Le-Louët, presidente y director ejecutivo de NellyRodi; Boris Provost, consejero delegado de TRANOÏ; así como altos ejecutivos de importantes marcas de lujo globales y de toda la industria de la moda.

Master Puff: La ligereza como poder

Dirigida por el director creativo Pietro Ferragina, la colección Master Puff de Bosideng redefine la chaqueta de plumas, fusionando formas esculturales con emoción. Se inspira en las cúpulas de los tejados de París con forma de piña. Cada silueta equilibra la estructura arquitectónica con suavidad y fluidez. La colección utiliza tejidos ultraligeros con cortes ergonómicos y un acolchado innovador, ofreciendo una alternativa más ligera y estilizada a las prendas de plumas tradicionalmente voluminosas.

Para Bosideng, esta colección es un paso más allá de la protección invernal: se trata de redefinir la comodidad, la elegancia y la ligereza emocional de la ropa.

La colección va más allá del diseño de producto para explorar un cambio filosófico que va de la funcionalidad a la libertad. La distintiva silueta O, que evoca tanto la forma del Puff como la cúpula en forma de piña, simboliza un retorno a cero: un guiño a los 49 años de constante reinvención de Bosideng.

Bosideng: un paso seguro en el escenario mundial de la ropa de plumas de lujo

La trayectoria de Bosideng comenzó en 1976, cuando GAO Dekang, fundador de la marca Bosideng y presidente y consejero delegado del Grupo Bosideng, lanzó su primera empresa con 11 aldeanos y ocho máquinas de coser en un entorno rural de Changshu, provincia de Jiangsu. Líder del surgimiento del emprendimiento en la China actual, GAO vio crecer su visión rápidamente y sentó las bases de una marca nacional china, que ahora también destaca a nivel internacional.

En la década de 1990, Bosideng se situó a la vanguardia del desarrollo de marcas por parte de las empresas chinas, desarrollando rápidamente su experiencia en marketing de marca, moda e internacionalización. A medida que los consumidores buscaban prendas que reflejaran su necesidad de expresión personal, Bosideng respondió con innovación y visión. En el ámbito tecnológico, la marca también se impuso, equipando al Equipo de Montañismo de China y, posteriormente, a las expediciones antárticas y árticas del país, demostrando su experiencia técnica en las condiciones más extremas.

Impulsado por la convicción de que una sola chaqueta de plumón puede abrigar a una persona, mientras que la verdadera innovación puede abrigar a una generación, Bosideng ha buscado continuamente redefinir el potencial de la artesanía. Tras ocho años de investigación y desarrollo dedicados, en 2018 Bosideng lanzó su primer modelo Puffer, una versión de nueva generación, ligera y refinada de la chaqueta de plumón.

Desde entonces, Bosideng ha progresado hasta el escenario global.

Ahora, con el debut de la colección Master Puff en la Semana de la Moda de París, Bosideng da un paso significativo en el mundo del plumífero de lujo prémium. Esto es más que un momento de pasarela: es una declaración de intenciones. Basándose en el aprendizaje de casi cinco décadas de innovación, Bosideng se consolida como líder en ropa deportiva y como referente global de la moda moderna, ofreciendo comodidad y libertad.

Para más información sobre Bosideng, visite www.bosidengfashion.com

