El Máster Universitario en Gestión Sanitaria de UIC Barcelona, galardonado en los Premios NME 2025

Los lectores y el Consejo Editorial de la prestigiosa publicación han reconocido el uso de la simulación como herramienta docente de éxito en el máster, que se imparte en el Campus Sant Cugat.

El Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA) de UIC Barcelona reproduce con precisión entornos clínicos reales y permite a los estudiantes enfrentarse a situaciones médicas críticas en un espacio seguro, innovador y participativo.

Barcelona, 14 de noviembre de 2025.- El Máster Universitario en Gestión Sanitaria de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) ha sido galardonado por la revista New Medical Economics, especializada en el campo de la gestión sanitaria y la atención al paciente, en sus premios anuales. Estos galardones reconocen la labor de quienes, desde distintos ámbitos del sistema sanitario, contribuyen a la mejora continua de la atención al paciente, la gestión eficiente y la innovación en salud.

El premio a UIC Barcelona reconoce en la categoría 'Promoción del talento, docencia y emprendimiento' las clases de simulación que se incluyen en el programa académico del máster y que se desarrollan en el Centro Integral de Simulación Avanzada (CISA) del Campus Sant Cugat.

El director del máster, Boi Ruiz, ha destacado que "las instalaciones y el equipamiento innovador del CISA permite que los alumnos realicen ejercicios que recrean situaciones reales similares a las que pueden encontrarse en su actividad diaria como directivos", de manera que "pueden poner en práctica las competencias y habilidades adquiridas en el máster en un entorno seguro".

Más de 10 años de simulación clínica.

UIC Barcelona decidió hace más de una década incluir la simulación clínica como metodología docente activa para preparar profesionales con altos niveles competenciales, capaces de ofrecer cuidados de calidad y responder a una realidad asistencial cada vez más compleja. Esta apuesta se tradujo en el CISA, un complejo único en España que reproduce con precisión entornos clínicos reales y que permite a los estudiantes enfrentarse a situaciones médicas críticas en un espacio seguro, innovador y participativo.

En este laboratorio de futuro, que cada año recibe cerca de 1.600 alumnos de distintos grados y másters, los alumnos no solo entrenan procedimientos técnicos de alta complejidad, sino también competencias tan esenciales como la empatía, la comunicación efectiva o la gestión del estrés.

Sobre UIC Barcelona.

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a la sociedad. Vinculada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 16 grados, 11 dobles grados, 52 dobles titulaciones internacionales y más de 70 másters y posgrados en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès.

Como parte de su compromiso con la sociedad, UIC Barcelona también cuenta con tres clínicas universitarias situadas en el Campus Sant Cugat: la Clínica Universitaria de Odontología, Support - Clínica Universitaria de Psicología y Psiquiatría, y Cuides UIC Barcelona, centrada en la atención a pacientes con enfermedades avanzadas y cuidados paliativos.

