Mastercam 2027 se centra en la calidad del movimiento, la automatización y la eficiencia de la configuración

(Información remitida por la empresa firmante)

TOLLAND, Conn., 1 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- CNC Software, LLC ha lanzado Mastercam 2027, la última versión de su plataforma CAD/CAM. Esta versión se centra en mejorar la calidad del movimiento, la automatización y los flujos de trabajo de configuración para ayudar a los fabricantes a reducir el tiempo de programación, mejorar la calidad de las piezas y aumentar la fiabilidad del proceso.

Diseñado para entornos de producción reales, Mastercam 2027 ofrece mejoras en los flujos de trabajo de desbarbado, mecanizado multieje y fresado-torneado, lo que permite a los talleres reducir el esfuerzo de programación manual manteniendo la precisión y el control.

Las actualizaciones clave incluyen un movimiento de trayectoria de herramienta mejorado con transiciones más suaves y dirección de mecanizado automática, capacidades de desbarbado ampliadas con mayor control sobre el acabado de bordes complejos y trayectorias de herramienta multieje mejoradas para el mecanizado eficiente de geometrías complejas. En conjunto, estas mejoras permiten una programación más rápida y resultados más consistentes entre piezas.

Esta versión también presenta una experiencia de configuración de fresado-torneado rediseñada y flujos de trabajo de configuración de máquina actualizados para ayudar a optimizar la configuración y reducir el riesgo de errores antes de que lleguen al taller. Las mejoras en las definiciones de herramientas y la precisión de la simulación proporcionan una mejor detección de colisiones y una mayor confianza en el código generado.

Según la complejidad de las piezas y la madurez del flujo de trabajo, los talleres pueden experimentar mejoras significativas en la eficiencia de la programación, una validación de configuración más rápida y una menor cantidad de errores evitables. Estas mejoras pueden contribuir a aumentar la capacidad de programación y reducir los plazos de entrega sin necesidad de ampliar la plantilla.

Mastercam 2027 también amplía el acceso a la innovación a través de Mastercam CONNECT. Los clientes de CONNECT pueden acceder a la versión beta de Mastercam EverPath Technology, que ofrece una experiencia de programación de última generación con un flujo de trabajo unificado, automatización inteligente y actualizaciones de trayectorias de herramientas en tiempo real. La versión beta incluye siete nuevas trayectorias de herramientas, lo que ayuda a reducir las entradas repetitivas y a mejorar la coherencia en las tareas de programación.

Además, Mastercam 2027 incluye una mayor compatibilidad con idiomas desde su lanzamiento y mejoras continuas en la fiabilidad del sistema para facilitar su adopción global.

Mastercam 2027 estará disponible a partir del 1 de julio de 2026.

Para más información, contacte con Melanie Frenkel, directora sénior de medios, Berkeley Communications, teléfono: 760.421.7719, o correo electrónico Melanie.Frenkel@berkeleypr.com.

Acerca de Mastercam

Mastercam, parte de Sandvik Group, es el software CAD/CAM líder mundial para la fabricación, con la confianza de más de 450.000 instalaciones en todo el mundo. Desde 1983, hemos empoderado a talleres de todos los tamaños para afrontar los desafíos de mecanizado más complejos, desde avances aeroespaciales hasta componentes médicos que salvan vidas. Con una innovación constante, soporte global y un compromiso con la formación, Mastercam transforma la complejidad en confianza. Mastercam: ¡Reto aceptado! Descubra más en www.mastercam.com, síganos en LinkedIn y únase a la conversación con #mastercam.

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