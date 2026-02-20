Masterminds Education, nombrada "Entorno de Educación Infantil Más Enriquecedor" en UAE Business Awards 2026

Masterminds Education, reconocida en UAE Business Awards 2026 - Masterminds Education

El proveedor con sede en Dubái celebra 10 años consecutivos de reconocimientos y refuerza un programa integral centrado en el desarrollo completo del niño, impartido mediante grupos de aprendizaje ultrarreducidos

Madrid, 20 de febrero de 2026.- Masterminds Education anunció hoy que ha sido reconocida en los UAE Business Awards 2026 con dos distinciones: "Entorno de Educación Infantil Más Enriquecedor 2026" y "Premio a la Excelencia en el Desarrollo Infantil 2026". Estos premios amplían el récord de 10 años consecutivos de reconocimientos de Masterminds y refuerzan el enfoque de la organización en una educación temprana de alto impacto basada en la consistencia, las relaciones y los resultados.



Como parte del fortalecimiento de las condiciones operativas que respaldan el reconocimiento como "Más Enriquecedor", el Masterminds Early Learning Center en Dubái anunció una optimización de su estructura educativa temprana: a partir del año académico 2026-27, el centro operará con un tamaño máximo de 12 alumnos por clase desde Preschool hasta KG2, organizados en dos grupos de aprendizaje de seis estudiantes dentro de cada aula. Masterminds subrayó que se trata de una estandarización y perfeccionamiento de un modelo de clases reducidas que históricamente ya operaba por debajo de los promedios del mercado.



En muchos centros educativos, las clases de educación temprana suelen oscilar entre 20 y 27 niños, lo que dificulta una atención sostenida, retroalimentación individualizada e interacciones de alta calidad entre docentes y alumnos.



Masterminds afirmó que la estructura en grupos reducidos refuerza en la práctica lo que significa un entorno enriquecedor: permite relaciones más sólidas entre profesores y alumnos, atención sostenida, seguridad emocional y rutinas coherentes que ayudan a los niños a sentirse seguros, reconocidos y confiados mientras se desarrollan en los ámbitos intelectual, lingüístico, físico, social y creativo. En un contexto donde el aprendizaje está cada vez más influenciado por la tecnología fuera del aula, Masterminds considera que la ventaja más duradera en la educación temprana sigue siendo profundamente humana: relaciones consistentes, riqueza lingüística, juego con propósito y la capacidad de desarrollar confianza y carácter a través de la interacción real.



La decisión se basa en la práctica en el aula y en aportes de la investigación sobre desarrollo, incluida una colaboración en curso con la Wharton Neuroscience Initiative, donde uno de los temas recurrentes es la relación entre el tamaño del grupo, la atención y la profundidad del aprendizaje. Masterminds señaló que grupos de alrededor de seis alumnos favorecen una participación más plena de los niños y permiten interacciones de mayor calidad y una retroalimentación más individualizada.



"Nurturing no es un eslogan; se construye a través de la estructura diaria, el tiempo, la atención y la calidad de las relaciones entre profesores y alumnos", afirmó Tania Siddiqi, directora del centro. "Este reconocimiento refleja lo que priorizamos cada día, y la decisión de estandarizar en 12 alumnos por clase en toda la educación temprana refuerza las condiciones que permiten que los niños prosperen".



Shamail Siddiqi, cofundadora y CEO de Masterminds Education, añadió: "A medida que crece la demanda en el mercado, es fácil que la calidad se diluya. Nosotros hemos elegido la dirección opuesta: proteger la profundidad, la consistencia y los resultados fortaleciendo las condiciones que permiten que los niños prosperen".



Un programa integral integrado en la jornada escolar

El Masterminds Early Learning Center atiende a niños de 1 a 6 años y sigue un modelo de desarrollo integral diseñado para impartirse como un programa diario integrado. Entre los elementos del programa se incluyen:



• Idiomas diarios, incluidos inglés, árabe y francés.



• Fundamentos tempranos de lectoescritura y matemáticas, con desarrollo conceptual estructurado.



• Educación musical, incluyendo violín Suzuki y piano.



• Desarrollo físico diario, que incluye natación y gimnasia, además de coordinación motora y habilidades con balón.



• Construcción de conocimientos y enriquecimiento, diseñados para ampliar el vocabulario, la cultura general y la comprensión conceptual.



Masterminds atiende tanto a familias residentes en Dubái como a familias internacionales que se trasladan a la ciudad, con un programa impartido principalmente en inglés e integración de árabe y francés orientado a la movilidad global.



Más información en Masterminds Early Learning Center.



Acerca de Masterminds Education

Fundada en Dubái en 2016, Masterminds Education ofrece un enfoque integral centrado en el desarrollo intelectual, físico y social del niño. La organización incluye el Masterminds Early Learning Center (1-6 años) y el Masterminds VIP Micro-School (6-14 años), ambos diseñados en torno a una enseñanza de alto nivel, aprendizaje multilingüe, enriquecimiento integrado y un modelo estructurado con altas expectativas. Masterminds es reconocida por integrar el aprendizaje especializado en el programa central y por mantener un enfoque constante en la profundidad, las relaciones y los resultados.

