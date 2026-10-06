Masters 1000 de Shanghái 2026 en Movistar Plus - Movistar+

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de octubre de 2026.-

El circuito ATP aterriza en China para una de las grandes citas de octubre. Casi dos semanas de tenis, 1.000 puntos para el campeón y algunos de los mejores jugadores del mundo frente a frente en el Masters 1000 de Shanghái.

El Masters 1000 de Shanghái 2026 vuelve a convertir China en uno de los grandes escenarios del tenis internacional. Sobre la pista dura del Qi Zhong Tennis Center, las principales figuras del circuito buscarán conquistar uno de los nueve Masters 1000 que se disputan durante la temporada.

Shanghái llega después de los ATP 500 de Pekín y Tokio y eleva todavía más el nivel de la gira asiática. Su cuadro de 96 jugadores y los 1.000 puntos para el ranking ATP que recibe el campeón hacen del torneo una de las citas más importantes de octubre.

Un Masters 1000 de grandes campeones y sorpresas

Por Shanghái han pasado algunos de los jugadores que han marcado las últimas décadas del tenis. Novak Djokovic es el gran dominador de su palmarés con cuatro títulos, mientras que Roger Federer, Andy Murray o Jannik Sinner también saben lo que significa levantar el trofeo en China.

Pero Shanghái también ha demostrado que puede romper cualquier pronóstico. La edición de 2025 terminó con Valentin Vacherot como protagonista inesperado. El monegasco llegó desde la fase previa como número 204 del mundo y acabó proclamándose campeón tras eliminar a Djokovic en semifinales y vencer a Arthur Rinderknech en la final.

Una historia difícil de anticipar que sirve como precedente para una nueva edición en la que cada ronda puede volver a dejar grandes enfrentamientos y alguna sorpresa.

Alcaraz, Sinner y Zverev, entre los nombres a seguir en Shanghái

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic y Alexander Zverev encabezan una edición que vuelve a reunir a buena parte de la élite del tenis mundial. Junto a ellos estará también Rafa Jódar, uno de los jóvenes nombres españoles a seguir y una de las nuevas generaciones que busca abrirse paso en el circuito.

Los aficionados podrán seguir lo mejor del Masters 1000 de Shanghái en Movistar Plus, ya que la competición está incluida en la suscripción de 9,99 euros al mes, con una selección de los encuentros más destacados y la final dentro de su programación de tenis.

Con tantos nombres importantes en el cuadro, Shanghái tiene todos los ingredientes para dejar grandes partidos desde las primeras rondas. Duelo tras duelo, el torneo irá despejando el camino hacia el título y poniendo a prueba tanto a los favoritos como a quienes buscan dar la sorpresa en uno de los grandes escenarios del circuito ATP.

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