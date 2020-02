COMUNICADO: MATER-BI biodegradable en suelo para película de abono certificado para agricultura orgánica por AIAB

Publicado 12/02/2020 13:01:32 CET

- Novamont: MATER-BI biodegradable en suelo para película de abono certificado para agricultura orgánica por AIAB

Se trata de un nuevo hito para la agricultura orgánica y la protección de suelos

NOVARA, Italia y NUREMBERG, Alemania, 12 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- El bioplástico MATER-BI de Novamont, que se utiliza para la producción de películas biodegradables siendo compatible con el estándar europeo UNI EN17033, ha recibido el certificado para cumplir con la especificación "AIAB Technical Means", que busca garantizar a todos los agricultores y usuarios profesionales productos que sean compatibles con el medioambiente y cumplan con los requisitos de sostenibilidad éticos, además de cumplir con la normativa actual sobre medios técnicos válida para la agricultura orgánica.

Además, por medio de un trabajo intenso, Novamont, la AIAB (Italian Organic Farming Association) y Bioagricert (organismo de control y certificación de producción orgánica) han desarrollado un estándar específico que necesita que las películas de abono de agricultura orgánica dispongan del máximo contenido de material bruto renovable derivado de las fuentes naturales renovables NON-GMO (el material y la película no deben contener trazas de ADN recombinante y los materiales brutos deben identificarse por medio de atestados adecuados NON-GMO) y garantizar la biodegradación total en el suelo, siendo compatibles con el estándar de referencia de Europa UNI EN17033, que implica una comprobación de los aspectos de uso relevantes y del final de vida y ausencia de efectos tóxicos en el medioambiente.

Al ser capaz de utilizarse en diferentes condiciones medioambientales y en las cosechas que presentan ciclos diferentes con excelentes resultados agrícolas, gracias a la biodegradación del suelo, la película MATER-BI no necesita que se recupere y deseche al finalizar su ciclo de cultivo, sino que se puede dejar en el suelo donde se biodegrada a través de los microorganismos, ayudando con ello a reducir la producción de residuos plásticos y preservar el suelo de la contaminación de los plásticos.

En Europa se usan cada año unas 85.000 toneladas métricas de película de abono de plástico, con un área de superficie total de 460.000 hectáreas. Las películas de abono de plástico convencionales (no biodegradables) tienen que eliminarse de los campos cuando termina su ciclo de cosecha, estando a menudo contaminadas con residuos de cosechas que pueden aumentar su peso en un 65% en comparación con la película nueva. Cuando se quita la película, la materia orgánica y de tierra (SOM) presente en el suelo también se elimina. Se estima que un porcentaje de un 1,2% del material orgánico se elimina al hacer esto cada año, contabilizando 1.800 toneladas métricas de SOM eliminadas al año. Al elegir películas agrícolas biodegradables se lucha contra la degradación del suelo, evitando la contaminación con los plásticos.

"Los suelos son un recurso no renovable cada vez más frágil amenazado por una gestión no sostenible, contaminación y desertificación progresiva. Para contrarrestar esto, la investigación de Novamont siempre ha trabajado para desarrollar productos que ayudan a preservar la fertilidad y funcionamiento del suelo", explicó Catia Bastioli, consejera delegada de Novamont.

La película de abono MATER-BI cuenta con certificado AIAB, y se puede procesar utilizando la mayor parte de las máquinas de extrusión de uso habitual, estando disponible desde diciembre de 2019, y mostrándose oficialmente en BIOFACH 2020, la mayor feria orgánica del mundo, que se va a celebrar en Nuremberg del 12 al 15 de febrero de 2020.

El taller titulado "The use of bioplastics in organic farming" se celebrará el 14 de febrero a las 12 de la mañana en el Kopenhagen Room Forum de BIOFACH. Durante el transcurso de esta celebración, Sara Guerrini, portavoz de Agricultural Public Affairs de Novamont, se encargará de dar la presentación acerca del tema de las películas biodegradables y compostables en la agricultura orgánica, que abarca desde el abono hasta el empaquetamiento. También se presentarán en el taller los resultados del proyecto EU MYPACK, cuyo objetivo está en identificar las soluciones de empaquetamiento y materiales novedosos para reducir los impactos medioambientales, aumentando su vida en la estantería y buscando caminos para promocionar un uso más amplio de estas soluciones innovadoras.

Finalmente, las películas MATER-BI, certificadas para ser biodegradables en el suelo, se pueden considerar como un medio de cumplimentación de los objetivos de desarrollo sostenibles (OOS/SDGs - objetivos de desarrollo sostenibles) destacados por las Naciones Unidas del país, el medioambiente y la sociedad cuando se utilizan en el cultivo.

BIOFACH 2020 - Hall 3A - Expositor 521

El grupo Novamont es líder en la producción de bioplásticos y en el desarrollo de bioquímicos y bioproductos a través de la integración de la química, el medio ambiente y la agricultura. Con más de 600 personas, cierra el año 2018 con una facturación de unos 238 millones de euros y constantes inversiones en investigación y desarrollo (5% de la facturación, más del 20% de personas dedicadas); posee una cartera de unas 1.800 patentes y solicitudes de patentes. Tiene su sede en Novara, una planta de producción en Terni y laboratorios de investigación en Novara y Piana di Monte Verna (CE). Opera a través de sus filiales en Bottrighe (RO), Patrica (FR) y Porto Torres (SS). Realiza actividades en el extranjero con oficinas en Alemania, Francia y Estados Unidos y una oficina de representación en Bruselas (Bélgica). Está presente a través de sus propios distribuidores en más de 40 países de todos los continentes.

