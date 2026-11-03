Un matrimonio cancela 61.698 € en Alagón (Zaragoza) con la Ley de Segunda Oportunidad y Repara tu Deuda - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 03 de noviembre de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados ha conseguido cancelar 61.698 euros a un matrimonio de Alagón (Zaragoza, Aragón) mediante la Ley de Segunda Oportunidad. Sus problemas económicos comenzaron con la crisis de 2008 y se agravaron durante la pandemia, tras años intentando hacer frente a los compromisos financieros acumulados.

De la crisis de 2008 a seis meses sin ingresos durante la pandemia

El afectado había solicitado financiación para desarrollar su actividad como transportista autónomo, incluida la compra de un vehículo de trabajo, explican los abogados de Repara tu Deuda. También había asumido garantías hipotecarias. Sin embargo, la recesión provocó el cese forzoso de su actividad, dejándolo sin ingresos ni derecho a prestación por desempleo.

Los letrados recuerdan que su esposa ganaba menos del salario mínimo, tenían una hija menor de tres años y residían en un entorno rural con escasas oportunidades laborales. Tiempo después, el empleo de ella permitió cierta recuperación. No obstante, las obligaciones pendientes los llevaron a recurrir a tarjetas de crédito y préstamos personales para intentar afrontar los pagos.

La pandemia supuso un nuevo golpe para una economía familiar que ya arrastraba importantes dificultades, añaden. En 2020, el marido fue incluido en un ERTE y pasó seis meses sin percibir ingresos. Este contratiempo agravó el sobreendeudamiento hasta impedirles cumplir regularmente sus obligaciones, pese a su voluntad de atender los pagos.

Más de 454 millones de euros cancelados y una actividad en crecimiento

Repara tu Deuda Abogados ha superado los 454 millones de euros exonerados y cuenta con más de 154 mil clientes de distintas comunidades autónomas. Su labor se centra en facilitar asesoramiento jurídico especializado a quienes buscan una solución legal para superar situaciones de insolvencia.

El despacho prevé que estas cifras sigan aumentando por los expedientes en tramitación, las consultas diarias y las recomendaciones de antiguos clientes. Asimismo, la difusión de resoluciones favorables ha ayudado a despejar las dudas iniciales sobre la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, convertida en una herramienta habitual para particulares y autónomos que no pueden atender sus deudas.

Las experiencias de otros clientes reflejan el valor de empezar de nuevo

Las opiniones de quienes han acudido a Repara tu Deuda destacan la atención profesional, el acompañamiento y el alivio de lograr la cancelación. Algunos reconocen que sus procedimientos requirieron paciencia, mientras otros explican que conocieron el despacho gracias a personas que ya habían obtenido resultados satisfactorios.

Para esta familia de Alagón, la resolución permite cerrar una etapa marcada por dos crisis económicas. Los especialistas que han acompañado su caso resumen el significado de este nuevo comienzo con un mensaje esperanzador: No podemos evitar todas las dificultades que atraviesa una familia, pero sí ayudar a que sus consecuencias no condicionen su futuro. Volver a empezar también significa recuperar la tranquilidad de hacer planes.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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