Un matrimonio deja atrás 68.363 € en Murcia con Repara tu Deuda y la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Murcia, 8 de noviembre de 2026.- Acondicionar una vivienda para comenzar una nueva etapa familiar parecía un paso hacia la estabilidad, pero la pérdida de empleo terminó alterando los planes. Así comenzó el endeudamiento de un matrimonio de Las Torres de Cotillas (Murcia), con tres hijos menores de edad, que ha conseguido la exoneración de 68.363 euros gracias a Repara tu Deuda Abogados, despacho de máxima referencia en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en territorio español.

La pareja ha obtenido el EPI (Exoneración del Pasivo Insatisfecho), que le permite dejar atrás las obligaciones canceladas y afrontar el futuro con mayor tranquilidad económica.

De amueblar su vivienda a una acumulación de créditos imposible de asumir

Los abogados de Repara tu Deuda explican que las dificultades comenzaron después de que el matrimonio accediera al alquiler de una vivienda de protección oficial. Para comprar los muebles y electrodomésticos necesarios, solicitaron un primer crédito con el que pudieron acondicionar el hogar. Sin embargo, la situación cambió cuando ambos perdieron sus puestos de trabajo y tuvieron que recurrir a nuevos préstamos para atender los gastos familiares, especialmente importantes al tener tres hijos menores de edad a cargo.

Con el tiempo, la economía doméstica pasó a depender de una única fuente de ingresos, insuficiente para cubrir las necesidades de los cinco miembros de la familia y las cuotas pendientes. Los letrados señalan que esta falta de recursos llevó a la pareja a contratar financiación adicional para afrontar las obligaciones anteriores, lo que incrementó progresivamente su endeudamiento. Aunque intentaron reunificar los créditos para aliviar la carga económica, no lo consiguieron y terminaron en una situación de insolvencia que ya no podían resolver con sus ingresos.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece a particulares y autónomos que cumplen los requisitos legales la posibilidad de cancelar determinadas deudas y recuperar su estabilidad financiera. Entre sus principales beneficios se encuentran la eliminación de los datos de los registros de morosidad respecto de las obligaciones exoneradas y el cese de las reclamaciones de cobro relacionadas con ellas. Asimismo, quienes consiguen superar estas dificultades pueden volver a solicitar financiación y adquirir bienes a su nombre, siempre sujetos a las condiciones habituales y a la evaluación de cada entidad.

Para facilitar la tramitación, Repara tu Deuda cuenta con MyRepara, una aplicación disponible para Android e iOS que permite consultar el estado del procedimiento, conocer sus distintas fases, aportar documentación y mantener reuniones con los profesionales encargados del caso. Estas funciones agilizan la comunicación y evitan desplazamientos innecesarios. La firma también defiende los derechos de los consumidores mediante la revisión de contratos de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas para detectar posibles cláusulas abusivas.

Para este matrimonio, todo comenzó con el deseo de construir un hogar. Hoy, la segunda oportunidad les permite volver a mirar al futuro familiar sin el peso de las deudas exoneradas.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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