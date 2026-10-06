Un matrimonio supera 43.116 € de deuda con Repara tu Deuda en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona, Cataluña) - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 6 de octubre de 2026.- Un matrimonio de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona, Cataluña) ha logrado superar una deuda de 43.116 euros después de que varios meses sin percibir una de las nóminas familiares alteraran por completo una economía que, hasta entonces, conseguían mantener al día. El caso ha sido gestionado mediante la Ley de Segunda Oportunidad por Repara tu Deuda Abogados, despacho referente en España en la aplicación de este mecanismo.

Los meses sin cobrar rompieron un equilibrio que hasta entonces podían mantener

“Al principio podían cumplir con los pagos. El problema apareció cuando uno de los ingresos dejó de llegar durante varios meses”, explican los abogados de Reparatu Deuda al recordar cómo comenzó el sobreendeudamiento.

El matrimonio había solicitado financiación para cubrir el alquiler de la vivienda y adquirir muebles, electrodomésticos y equipamiento para la cocina. Eran gastos que inicialmente podían asumir. La situación cambió cuando la empresa en la que trabajaba el marido comenzó a tener problemas con el pago de las nóminas y este pasó meses sin percibir ingresos.

La pareja recurrió entonces a nuevos préstamos convencida de que podría devolverlos cuando recuperara la normalidad económica. A la vez, las tarjetas de crédito seguían acumulando intereses y resultaba difícil terminar de pagarlas. Los letrados explican que, cuando los ingresos dejaron de alcanzar incluso para las necesidades básicas del mes, “pensaron que la mejor solución era solicitar otro préstamo para pagar las deudas anteriores”.

Ese recurso a nueva financiación terminó agravando el problema. Actualmente, aunque el matrimonio vuelve a disponer de ingresos estables, estos no resultaban suficientes para atender simultáneamente todos sus gastos y obligaciones.

La Ley de Segunda Oportunidad está dirigida a particulares y autónomos en situación actual o próxima de insolvencia que cumplan los requisitos establecidos. Entre ellos se encuentran actuar de buena fe, no ocultar bienes ni ingresos, aportar la documentación requerida y no haber sido condenado por determinados delitos socioeconómicos durante los diez años anteriores.

No existe, además, un único perfil de beneficiario. Acuden empresarios cuyos negocios no funcionaron como esperaban, personas con dificultades laborales, víctimas de engaños, padres que avalaron a sus hijos o personas divorciadas, entre otras situaciones. Antes de comenzar, Repara tu Deuda Abogados realiza gratuitamente un análisis de viabilidad con el interesado. Si comprueba que no reúne las condiciones para acogerse al mecanismo, se lo comunica directamente para evitarle tiempo y gastos innecesarios.

Durante el procedimiento, los clientes también pueden utilizar MyRepara, la aplicación para Android e iOS que permite consultar el estado del expediente, controlar sus fases, subir documentación y mantener reuniones con los especialistas sin desplazamientos innecesarios.

Para este matrimonio, el cambio más importante está ahora en algo cotidiano: poder organizar su economía sin tener que recurrir a una nueva deuda para resolver la anterior.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900 831 652