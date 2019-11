COMUNICADO: MATRO GBJ asistió a la segunda Exposición Internacional de Importaciones de China

Publicado 19/11/2019 16:49:40 CET

- MATRO GBJ, un promotor líder que conecta el mercado de la joyería nacional e internacional, asistió a la segunda Exposición Internacional de Importaciones de China

SHANGHÁI, 19 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- La segunda Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE, por sus siglas en inglés) arrancó de manera oficial en el Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones de Shanghái el 5 de noviembre. La tienda de colección de joyas MATRO GBJ, con una superficie de exposición de 315 metros cuadrados, fue el mayor expositor de joyas de esta edición. Este año el sector de calidad de vida contó con una zona de artículos de lujo. Entre tanto, el Foro Internacional sobre Calidad de Vida de la CIIE fue celebrado con el propósito de enriquecer el contenido de la exposición con una escala mayor, un objetivo superior y una calidad mejorada. El Sr. Zhang Chen, presidente de Suzhou Function Group Co., Ltd., participó en el foro y pronunció un discurso durante el que habló sobre Matro Mall y el ascenso del consumo en China.

Durante la CIIE, MATRO GBJ exhibió a dos poseedores del récord mundial Guinness de Coronet(®): el "aseo de diamantes" y la "guitarra de diamantes". La "guitarra de diamantes" fue certificada la "guitarra más valiosa", mientras que se certificó que el "aseo de diamantes" cuenta con el "mayor número de diamantes incorporados en un aseo" a las 2 de la tarde del 6 de noviembre, convirtiéndose en el 10.° récord mundial Guinness de Coronet(®).

El 7 de noviembre, durante el Foro sobre Calidad de Vida de la CIIE, tuvo lugar una mesa redonda en torno al tema "Ascenso del consumo y oportunidad en el mercado de consumo de alta gama". El Sr. Zhang Chen, presidente de Suzhou Function Group Co., Ltd., y director adjunto del Comité de Lujo de la Cámara General de Comercio de China, afirmó que la esencia de la calidad de vida es mejorar la vida. Los clientes no solo deberían disfrutar de unos artículos y unos servicios mejores, sino también de un mejor conocimiento especializado.

Actualmente, MATRO GBJ cuenta con marcas de joyas famosas como EFFY, Annamaria Cammilli, JYE, MISUI, Roberto Bravo y Rosato, de más de 10 países y regiones, que incluyen a EE. UU., Italia, Reino Unido, Alemania y Francia, entre otros. La marca turca Roberto Bravo se unió a MATRO GBJ tras un agradable encuentro durante la primera edición de la CIIE el pasado año con su filosofía de diseño única y artesanía exquisita.

En el futuro, MATRO GBJ se ceñirá al principio de una economía mundial con asesoría, contribución y beneficios compartidos, establecerá una base sólida para la comunicación de los clientes chinos y las joyerías internacionales, servirá de puente entre el mercado chino y las marcas de joyas extranjeras, y logrará el desarrollo conjunto de la economía de joyas mundial.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1030826/MATRO_GBJ.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1030826/MATRO_GBJ.jpg]

