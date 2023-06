Mattson Technology responde a las acusaciones infundadas vertidas recientemente en los medios de comunicación

(Información remitida por la empresa firmante)

FREMONT, California, 16 de junio de 2023/PRNewswire/ -- Mattson Technology, Inc. ("Mattson") ha respondido hoy a las acusaciones infundadas aparecidas en un reciente artículo de Bloomberg News en el que se habla de la disputa legal activa de la empresa con Applied Materials ("Applied").

Reconocemos que narrativas falsas como éstas ocupan un lugar destacado en nuestro sector y en las estrategias comerciales de nuestros rivales. El proceso judicial está diseñado para revelar la verdad y confiamos en que seguirá haciéndolo. Tenemos la gran suerte de que estas falsas afirmaciones no perturbarán nuestra capacidad de satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Mattson mantiene su compromiso de suministrar equipos punteros de procesamiento de obleas con altos niveles de productividad para seguir ofreciendo a nuestros clientes soluciones rentables, cumpliendo al mismo tiempo todas las obligaciones reglamentarias y legales aplicables.

En pocas palabras, las demandas presentadas contra Mattson no tienen fundamento. Confiamos en que se resuelvan a nuestro favor. La demanda presentada por Applied Materials en este caso se presentó hace aproximadamente 16 meses y no incluía ninguna prueba que apoyara las alegaciones planteadas contra Mattson. A pesar de un enérgico proceso judicial, no ha aparecido ninguna prueba relacionada desde que se presentó inicialmente el caso, y no aparecerá ninguna en el futuro porque las alegaciones son totalmente falsas.

La acusación temeraria de que Mattson contrató a empleados que abandonaban Applied para adquirir su propiedad intelectual carece de fundamento y de mérito. Mattson actuó correctamente al contratar a estas personas. En los últimos años, más de 15 antiguos tecnólogos y ejecutivos clave han dejado Mattson por Applied, y más de 40 antiguos empleados de Mattson trabajan actualmente en Applied.

También es importante tener en cuenta que California -donde ambas empresas tienen su sede- es un estado de empleo a voluntad, que protege el derecho de un empleado a dejar cualquier trabajo sin causa o razón. Por lo tanto, es ilegal que un empresario adopte cualquier comportamiento que obstaculice intencionadamente la movilidad de un empleado. Los pactos de no competencia, como el instituido por Applied en este caso, sirven para obstaculizar la movilidad de los empleados y no son legales con arreglo a la legislación de California.

Además, Mattson no participó ni tuvo conocimiento de ninguna de las conductas descritas en el artículo de los empleados de Applied que se marchan. Sin embargo, el hecho de que los empleados que abandonan la empresa reinicien los teléfonos proporcionados por la empresa, llenos de datos y fotos personales, o que no quieran revelar su nueva empresa antes de incorporarse a ella, se considera un comportamiento habitual de los empleados que abandonan cualquier empresa.

Además, Mattson no pidió a ningún posible empleado que trajera información de su antiguo empleador. Por el contrario, en el caso del doctor Lai, Mattson condicionó su contratación al acuerdo de que no aportaría ninguna información de ese tipo, un acuerdo que el doctor Lai ha ratificado como corrobora un extenso análisis forense que se presentó al Tribunal.

Applied Materials ha tenido casi un año y medio para respaldar estas alegaciones infundadas ante los tribunales. No lo ha hecho. Es decepcionante que Applied Materials haya utilizado un medio de comunicación muy respetado como plataforma para repetir estas acusaciones infundadas sin ninguna prueba.

Acerca de Mattson Technology, Inc.Mattson Technology, una empresa de Delaware con sede en Fremont, California, diseña, fabrica, comercializa y da soporte a equipos de procesamiento de obleas semiconductoras. Los equipos Mattson de banda seca, grabado por plasma, procesamiento térmico rápido y recocido en milisegundos se utilizan en la fabricación de grandes volúmenes por los principales fabricantes de chips lógicos y de memoria de todo el mundo. Las nuevas innovaciones de Mattson en atomic surface engineering® abordan los retos más críticos de la fabricación de memorias y chips lógicos en 3D. Más información en la página web www.mattson.com.

