Mauricio Duque; 'La educación digital es una puerta de acceso a la transformación económica'

Madrid, 10 de marzo de 2025.- La educación digital ha pasado de ser una alternativa complementaria a convertirse en una herramienta clave para la movilidad económica y el desarrollo profesional. Mauricio Duque Zuluaga, una de las figuras más influyentes del emprendimiento digital en el mundo hispanohablante, ha sido un testigo privilegiado de esta evolución y, más aún, un protagonista activo en la transformación del aprendizaje en línea.

Llevas 30 años en Internet y más de 22 en educación online. ¿Cómo ha evolucionado la industria desde que comenzaste?

“Tuve el privilegio de vivir toda la transición del internet, desde su nacimiento con la conexión telefónica hasta la banda ancha. Es interesante entender esa evolución; no solo como la gente adopta internet, sino como este se adapta al comportamiento de las personas.

Hoy, la educación online no es un lujo, sino una necesidad. El aprendizaje digital ha dejado de ser un recurso complementario para convertirse en una vía directa hacia el crecimiento profesional y la independencia financiera".

Has desarrollado Seminarios.Online, Universidad.Online y ahora Blacks.University. ¿Cuál ha sido la clave del éxito en estas plataformas?

"La clave ha sido anticiparnos a los cambios. Eventos como la pandemia aceleraron la digitalización del aprendizaje, pero nosotros ya habíamos construido la infraestructura necesaria para soportar la demanda. Además, hemos diseñado sistemas accesibles que permiten a cualquier persona aprender y emprender, sin importar su nivel de experiencia previa".

Con Blacks.University, promueves la afiliación como modelo de negocio y empleabilidad. ¿Qué impacto está teniendo en la generación de ingresos?

"La afiliación digital es más que una estrategia de ventas; es una herramienta de empoderamiento financiero. En Blacks.University, los expertos comparten su conocimiento y los afiliados pueden comercializar estos programas digitales, generando ingresos sin necesidad de una inversión inicial. Se trata de una solución real para quienes buscan independencia financiera y nuevas fuentes de empleo."

Has recibido 14 premios Hotmart, incluyendo Galaxy, Black, Moon y Venus. ¿Qué significan estos reconocimientos para ti y tu equipo?

"Más allá de los premios, lo que realmente motiva es ver cómo la educación digital cambia vidas. Estos reconocimientos son un testimonio del impacto que hemos logrado y del compromiso que existe con la innovación y la formación de calidad".

Como conferencista internacional, ¿qué mensaje buscas transmitir en cada presentación?

"El conocimiento solo tiene valor y poder cuando se aplica. No importa de dónde vengas, siempre hay una manera de aprender, reinventarte y construir nuevas oportunidades. Mi objetivo es inspirar a las personas a tomar acción y ver la educación digital como la mejor inversión en su futuro".

Con la inteligencia artificial y la automatización, la educación online sigue transformándose. ¿Cómo ves su futuro en los próximos años?

"El mercado está evolucionando hacia la personalización. La inteligencia artificial permitirá ofrecer experiencias de aprendizaje adaptadas a cada usuario, optimizando el tiempo y los recursos. Sin embargo, la clave seguirá siendo la estructura del contenido y la forma en que se entrega el conocimiento para que realmente transforme vidas".

Liderar proyectos globales implica grandes desafíos. ¿Cómo logras equilibrar tu vida profesional con tu familia?

"Siempre tengo claro que mi hijo es mi prioridad. Organizo mi tiempo para ser un padre presente, porque no se trata solo de construir negocios, sino de construir una vida con propósito. Jerónimo me recuerda cada día por qué hago lo que hago: crear un futuro mejor, no solo para él, sino para muchas familias que buscan estabilidad y crecimiento".

Tu hijo Jerónimo es una parte fundamental de tu vida. ¿Qué has aprendido de él que te ha ayudado a crecer como emprendedor y como persona?

"Me ha enseñado a ver el mundo con curiosidad, a tener paciencia y a ser más empático. Él ha cambiado mi perspectiva sobre el éxito: ya no se trata solo de logros profesionales, sino de la capacidad de inspirar y ayudar a los demás".

Si pudieras escribirle una carta con las lecciones más valiosas que has aprendido sobre la vida y los negocios, ¿qué le dirías?

"Le diría que nunca deje de aprender, que la flexibilidad es clave y que cambiar de opinión no es una debilidad, sino evolución. Le recordaría que el éxito no se mide en dinero, sino en la capacidad de crear valor, ayudar a los demás y construir algo que trascienda".

Conclusión:

Desde Orlando (Florida), Mauricio Duque sigue liderando la revolución de la educación digital, demostrando que el aprendizaje en línea no solo amplía el acceso al conocimiento, además impulsa la economía de miles de personas.

Su visión ha cambiado la manera en que se concibe la educación en el mundo hispano y su enfoque innovador sigue siendo un referente en el sector. Para él, la educación no es solo conocimiento, sino la clave para un futuro con más oportunidades y estabilidad económica.

