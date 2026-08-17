(Información remitida por la empresa firmante)

-Mavrix defiende la importancia de la evidencia humana confiable en la era de la IA en el evento de Quirk en Nueva York

NUEVA YORK, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Mavrix, la empresa global de adquisición de datos y ejecución de investigaciones aprovechó su patrocinio platino de The Quirk's Event New York 2026 para presentar una visión clara del panorama cambiante de la investigación: a medida que la inteligencia artificial hace que la generación y el análisis de datos sean más rápidos y accesibles, la capacidad de llegar, verificar e interactuar con las personas reales adecuadas se vuelve más valiosa, no menos.

Celebrada del 29 al 30 de julio en el Javits Center, Mavrix participó en dos sesiones destacadas, primero con Delineate y luego con Boston Consulting Group (BCG) y Knit.

En 'Datos gratuitos, datos sin valor: lo que realmente vale la pena pagar', Mavrix y Delineate examinaron cómo la IA está automatizando la creación, codificación, resumen, análisis e informes de encuestas. El argumento central de la sesión fue que a medida que la producción rutinaria se vuelve más fácil de automatizar, el valor se desplaza hacia evidencia que es más difícil de replicar: señales patentadas y oportunas, participación humana verificada, audiencias difíciles de alcanzar y juicios sobre lo que importa.

"La IA proporciona a nuestra industria capacidades extraordinarias", afirmó Glen Collins, vicepresidente ejecutivo del Grupo Comercial Global de Mavrix. "Pero la IA no puede arreglar hablar con las personas equivocadas. Si la evidencia humana subyacente es débil, la tecnología simplemente nos permite analizar evidencia débil más rápido y con mayor confianza. Una mejor evidencia humana significa una mejor inteligencia".

Mavrix también describió la verificación como una Cadena de Evidencia Humana: Alcance, Calificación, Verificación, Participación y Defensa. El objetivo no es realizar más controles, sino obtener evidencia que resista el escrutinio cuando se cuestionen los hallazgos.

El segundo día de la conferencia de Quirk, Mavrix se unió a BCG y Knit para hablar sobre Qual-at-Scale, analizando cómo la moderación, el video y el análisis mediante IA pueden facilitar conversaciones más enriquecedoras con los participantes, a mayor velocidad y escala. Para Mavrix, una implicación clave es que la mera elegibilidad de los participantes ya no es suficiente. Las tareas más complejas requieren personas relevantes, elocuentes, comprometidas, auténticas y dispuestas a contribuir.

En ambas sesiones, el mensaje de Mavrix convergió en torno a tres factores: velocidad, calidad e IA. La velocidad permite que la investigación sea lo suficientemente oportuna como para influir en una decisión. La calidad hace que la evidencia merezca la pena ser utilizada. La IA ayuda a descubrir patrones a una escala antes impracticable.

Mavrix también reforzó un principio más amplio: la audiencia debe determinar el método de reclutamiento, y no al revés. Dependiendo del público y del mercado, pueden ser apropiados los métodos en línea, telefónicos, las comunidades especializadas, presenciales y mixtos.

Para más información, visite www.mavrixdata.com

Contacto para mediosmedia@mavrixdata.com

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