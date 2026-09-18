Max Verstappen adelanta a los 100 karts en 14 vueltas en el desafío Max vs 100 de Red Bull

(Información remitida por la empresa firmante)

El atleta de Red Bull y tetracampeón mundial de Fórmula 1 partió desde la posición 101 en Silverstone y superó a todos los participantes de la carrera de karts más grande jamás organizada en un tiempo de 35 minutos.

LONDRES, 18 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- El piloto de Red Bull Max Verstappen (Países Bajos) adelantó a los 100 rivales en el evento Max vs 100 de Red Bull, la carrera de karts más grande jamás organizada, logrando la hazaña en la vuelta 14 de un total de 30 en el circuito de Silverstone. El tetracampeón mundial de Fórmula 1 partió desde la última posición (la 101ª) en una parrilla de salida creada específicamente para la ocasión y superó a todos los participantes en 35 minutos; el evento se retransmitió en directo a través de Disney+ y la aplicación de ESPN.

Según las reglas de la carrera, un piloto quedaba eliminado en el instante en que la parte trasera del kart de Verstappen se ponía a la altura de la parte delantera del suyo. La parrilla de salida incluía a atletas de Red Bull, creadores de contenido, streamers, periodistas y aficionados seleccionados de todo el mundo. El director de carrera y diseñador de circuitos, David Terrien, trazó un circuito temporal en Silverstone para acoger a los 100 karts participantes.

La primera vuelta decidió la mitad de la carrera. A los dos minutos, Verstappen rodaba en la 37ª posición, mientras que 63 pilotos, más de la mitad de la parrilla, habían sido eliminados sin haber completado ni una sola vuelta.

Jacky Martens, periodista neerlandés especializado en Fórmula 1 y autor de la "pole position", el youtuber Zac Alsop y el técnico de Red Bull Ford Powertrains, Lewis Osler, lograron una ventaja de unos 12 segundos. Verstappen fue recortando esa diferencia a un ritmo de tres segundos por vuelta; posteriormente, superó a Alsop y a Osler en una misma curva antes de adelantar a Martens y ganar la carrera.

"Cuando llegué a la parrilla de salida y vi dónde tenía que empezar, con 100 karts delante de mí, estaba un poco preocupado", comentó Verstappen. "Tras la primera vuelta, con todo el caos, pensé: '¡Vale, esto lo tenemos bajo control!'. Una vez que cogí ritmo, pude ir adelantándolos uno a uno y vi cómo se reducía la distancia; fue realmente emocionante".

Martens terminó segundo y Osler, técnico del propio equipo de Verstappen, acabó tercero. Alsop fue cuarto y el piloto de motociclismo off-road Pol Tarrés, quinto. El atleta de Red Bull Max Verstappen marcó la vuelta rápida de la carrera con un tiempo de 2 m 20.673 s —más de 2,6 segundos más rápido que los 2 m 23.327 s de Martens— y adelantó a un piloto cada 21 segundos de media.

Presentado por el cómico Mo Gilligan, ganador de un premio BAFTA, el programa 'Red Bull's Max vs 100' está disponible para volver a verse en Disney+ a nivel mundial y en la aplicación ESPN para los suscriptores de ESPN Unlimited en Estados Unidos, además de emitirse en ESPN2 a las 19.00 ET.

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