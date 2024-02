Maxeon Solar Technologies anuncia la primera instalación de un cliente con paneles Maxeon IBC

(Información remitida por la empresa firmante)

- Maxeon Solar Technologies anuncia la finalización de la primera instalación de un cliente con la nueva generación de paneles Maxeon IBC

Los nuevos paneles Maxeon 7 marcan la pauta del sector con una eficiencia superior al 24%

SINGAPUR, 20 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ: MAXN), líder mundial en innovación y canales solares, ha anunciado hoy la finalización de una nueva instalación solar con sus paneles solares Maxeon IBC de nueva generación, que presentan la mayor eficiencia de conversión del mundo entre los paneles solares comerciales, con un 24,1%. Se trata del primer proyecto realizado con estos nuevos paneles Maxeon 7, que establecen un nuevo punto de referencia en el sector y reafirman el liderazgo en innovación de la empresa y su capacidad para transformar las aspiraciones tecnológicas en soluciones para el mundo real.

"Los clientes reconocen cada vez más la importancia de invertir en soluciones solares de alta calidad y rendimiento para satisfacer sus crecientes demandas de energía", declaró Vikas Desai, vicepresidente senior y director general de Maxeon. "Maxeon sigue ofreciendo una fiabilidad, un rendimiento y una eficiencia de producción líderes en el sector, y el nuevo panel Maxeon 7 proporciona más energía y un rendimiento superior, demostrando que el futuro de la energía solar ya está aquí".

El proyecto fue llevado a cabo por Lidera Energía, Partner de Maxeon, en Granada (España), donde el nuevo sistema Maxeon está operativo desde finales de diciembre de 2023. "El cliente tenía un nivel muy alto de consumo de energía y buscaba unos requisitos específicos que los paneles Maxeon 7 eran los únicos capaces de cumplir, ofreciendo una serie de ventajas en rendimiento y producción de energía, la mejor fiabilidad y durabilidad de su clase, con la garantía más larga del sector de 40 años", comentó Andrea Sanz, director nacional de ventas para el mercado Ibérico en Maxeon Solar Technologies.

El panel solar Maxeon 7 es la siguiente evolución de la arquitectura de contacto posterior de Maxeon, que permite aumentar la eficiencia del panel. Las células Maxeon 7 presentan un diseño exclusivo y patentado que elimina el riesgo de puntos calientes por agrietamiento de las células y acumulación de calor en condiciones de sombra. Esta resistencia superior a los puntos calientes contribuye a la máxima degradación anual garantizada de la potencia del panel, del 0,25%, y protege la producción de energía a lo largo del tiempo. En cambio, otras tecnologías fotovoltaicas, incluso las arquitecturas de "contacto posterior" de la competencia, dependen de pequeños diodos en la caja de conexiones para mitigar el calentamiento de las células. Si estos diodos fallan, o si las células individuales están a la sombra o agrietadas, las células pueden alcanzar temperaturas peligrosas que provoquen daños irreparables en el panel y condiciones inseguras en el tejado.

"La innovación tecnológica y el despliegue de Maxeon siguen ofreciendo resultados excepcionales a clientes de todo el mundo", declaró Bill Mulligan, consejero delegado de Maxeon. "Esta instalación cuenta con nuestro último producto insignia IBC y una vez más establece un nuevo estándar de rendimiento para toda la industria solar".

Para descubrir cómo la tecnología de Maxeon proporciona un valor mejorado para sus clientes haga clic aquí .

Los nuevos paneles Maxeon 7 están actualmente disponibles para Partners seleccionados en Europa. La plena disponibilidad comercial en todas las regiones está prevista para el tercer trimestre de 2024.

Acerca de Maxeon Solar Technologies Maxeon Solar Technologies (NASDAQ: MAXN) impulsa el cambio positivo. Con sede en Singapur, Maxeon aprovecha más de 35 años de liderazgo en energía solar y más de 1.600 patentes para diseñar paneles solares y soluciones energéticas innovadoras y sostenibles para clientes residenciales, comerciales y centrales eléctricas. La gestión integrada de la energía doméstica de Maxeon es un ecosistema flexible de productos y servicios, creado en torno a los galardonados paneles solares de las marcas Maxeon® y SunPower®. Con una red de más de 1.700 socios y distribuidores de confianza, y más de un millón de clientes en todo el mundo, la empresa es líder mundial en energía solar. Para más información, visítenos en www.maxeon.com , en LinkedIn y Twitter .

Declaraciones de futuro Este comunicado de prensa contiene previsiones de futuro en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, incluyendo, pero no limitado a, las declaraciones relativas a nuestras perspectivas tecnológicas y el rendimiento futuro; términos de productos y servicios y calendario de lanzamiento y nuestras expectativas con respecto al crecimiento, la aceptación del cliente y la demanda, la tracción del mercado, upsell y oportunidades de expansión; las expectativas de la empresa sobre el calendario y el éxito de su estrategia en los mercados existentes y en los nuevos; las expectativas y planes de la empresa para la estrategia a corto y largo plazo, incluidas nuestras áreas previstas de enfoque e inversión, expansión de mercado, enfoque de producto y tecnología y crecimiento y rentabilidad previstos. Entre otras cosas, las citas de la dirección en este comunicado de prensa contienen proyecciones de futuro. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras suposiciones, expectativas y creencias actuales e implican incertidumbres que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los logros difieran materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Un análisis detallado de estos factores y otros riesgos que afectan a nuestro negocio se incluye en los documentos que presentamos periódicamente a la SEC, incluido nuestro Formulario 20-F, en particular bajo el epígrafe "Punto 3.D. Factores de riesgo". Las copias de estos documentos están disponibles en línea en la SEC o en la sección "Financials & Filings" de nuestro sitio web de relaciones con los inversores en www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings . Todas las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información de que disponemos en la actualidad, y no asumimos obligación alguna de actualizar dichas afirmaciones a la luz de nueva información o de acontecimientos futuros.

©2024 Maxeon Solar Technologies, Ltd. Todos los derechos reservados. MAXEON es una marca registrada de Maxeon Solar Technologies, Ltd. Visite https://corp.maxeon.com/trademarks para obtener más información.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2339802/Unveiling_our_new_Maxeon_7_solar_panel.mp4 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_updated_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/maxeon-solar-technologies-anuncia-la-primera-instalacion-de-un-cliente-con-paneles-maxeon-ibc-302066128.html