Maxeon Solar Technologies consigue la norma de validez de patente en China (1)

Se mantiene la validez de patente de tecnología de celular solar de tablillas de la compañía

SINGAPUR, 22 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. , líder mundial en innovación solar, anunció hoy que la compañía ha recibido una norma de validez de patente en una acción de invalidez de patente interpuesta en China por medio del fabricante solar chino LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. La acción fue interpuesta contra una de las patentes de Maxeon para la propiedad y tecnología de panel de células solares de tablillas fundamental de la compañía utilizada en el despliegue de paneles solares que Maxeon ha diseñado y comercializado bajo el nombre de marca 'SunPower Performance'.

https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Bl... [https://mma.prnewswire.com/media/1275353/Maxeon_Logo_Open_Bl...]

En mayo de 2020, la China National Intellectual Property Administration (CNIPA) aceptó una solicitud de invalidación interpuesta por medio de LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. de la patente de Maxeon relacionada con los paneles de células solares de tablilla de alta eficacia (patente de China N° 201710523237.1). Tras una audición oral realizada en octubre de 2020, CNIPA revisó las demandas de LONGi de invalidez y docenas de documentos de arte anteriores, concluyendo finalmente que la patente de Maxeon es válida. Esta decisión de CNIPA reafirma los derechos de propiedad intelectuales de Maxeon en China para la tecnología de panel de célula solar de tablilla.

Los paneles de células solares de tablilla están creados con células solares separadas en franjas de células solares más pequeñas, conectando posteriormente las franjas de células solares resultantes en un despliegue con solapamiento utilizando los adhesivos conductivos. El resultado es un panel de elevada potencia y alta eficacia que cuenta con fiabilidad mejorada y duración superior en comparación con los paneles convencionales.

La arquitectura de panel de célula solar de tablilla Performance y los procesos de fabricación han sido pioneros por medio de la compañía de nueva creación con sede en Silicon Valley, Cogenra Solar. SunPower Corporation adquirió Cogenra en 2015, y Maxeon retuvo los derechos de tecnología de tablilla IP tras su separación de SunPower en agosto de 2020. Los paneles solares Performance se han fabricado en China por medio de Huansheng Photovoltaic (Jiangsu) Co., Ltd., la sociedad mixta de Maxeon con Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. Con más de 3 gigavatios desplegados en más de 60 países hasta la fecha, los paneles Performance son la tecnología de panel de célula solar de tablilla más desplegados de la industria.

"Esta normativa es una confirmación importante de la fortaleza de nuestras patentes y de la innovación subyacente detrás de los paneles Performance. Esta tecnología está protegida por medio de una cartera internacional de más de 150 patentes y aplicaciones de patentes que cubren las células solares de tablilla y el diseño de paneles, además de las principales herramientas y procesos de fabricación clave", explicó Jeff Waters, consejero delegado de Maxeon Solar Technologies. "Nos sentimos muy fuertes en relación a la importancia de mantener y salvaguardar nuestros derechos de propiedad intelectual. Respetar IP es un punto vital para la solicitud del desarrollo en marcha de la industria solar".

"Nuestra propiedad intelectual es un activo empresarial clave. Vamos a defender de forma vigorosa nuestros derechos de propiedad intelectual y a tomar acciones contra el uso no autorizado, ya que estamos contra Canadian Solar Japan K.K.", añadió Lindsey Wiedmann, responsable legal de Maxeon. En septiembre de 2020, Maxeon interpuso una demanda en el Tribunal del Distrito de Tokio, Japón, alegando que Canadian Solar Japan infringía la Patente de Japón de Maxeon No. JP6642841B2 ("Shingled Solar Cell Module") por la propiedad y tecnología de panel de células solares de tablilla utilizadas para desplegar los paneles solares de SunPower Performance.

Acerca de Maxeon Solar TechnologiesMaxeon Solar Technologies está Powering Positive Change(TM). Con sede en Singapur, Maxeon diseña y vende paneles solares de marca SunPower® en más de 100 países, operando la marca SunPower en todo el mundo fuera de Estados. La compañía es el líder en innovación solar con acceso a más de 900 patentes y dos líneas de productos de paneles solares de primera clase. Con operaciones en África, Asia, Oceanía, Europa y México, los productos Maxeon abarcan los mercados mundiales de instalaciones de tejados y plantas de energía solar a través de una red de más de 1.100 socios y distribuidores de confianza. Pionero en la fabricación solar sostenible, Maxeon aprovecha una historia de 35 años en la industria solar y numerosos premios por su tecnología. Para obtener más información sobre cómo Maxeon está Powering Positive Change(TM) visite www.maxeon.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3020182-1&h=1967894671&u...], en LinkedIn [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3020182-1&h=504955503&u=...] y en Twitter @maxeonsolar [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3020182-1&h=3200033768&u...].

Declaraciones de futuroEste comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluyendo, pero no limitado a, declaraciones relativas a la validez de los derechos de la propiedad intelectual de la compañía, su capacidad para salvaguardar su propiedad intelectual y la capacidad para incentivar y proporcionar el desarrollo, además del estado del litigio en marcha de la compañía, los costes asociados y la probabilidad de su éxito. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestros supuestos, expectativas y creencias actuales e implican riesgos e incertidumbres sustanciales que pueden hacer que los resultados, el rendimiento o el logro difieran materialmente de los expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Una discusión detallada de estos factores y otros riesgos que afectan a nuestro negocio se incluye en las presentaciones que hacemos con la SEC de vez en cuando, incluyendo nuestro Formulario 20-F, que fue declarado efectivo por la SEC el 4 de agosto de 2020, particularmente bajo el título "Punto 3.D. Factores de Riesgo." Las copias de estas presentaciones están disponibles en línea en la SEC o en la sección Financials & Filings de nuestro sitio web de Relaciones con Inversores en www.maxeon.com/financials-filings/sec-filings [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3020182-1&h=3785724253&u...]. Todas las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se basan en la información que tenemos a nuestra disposición actualmente, y no asumimos ninguna obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas a la luz de nueva información o eventos futuros.

(CONTINUA)