Maximice el crecimiento de su negocio en el mercado hotelero y de alimentación de Asia en HOTELEX 2026

SHANGHAI, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- HOTELEX Shanghái 2026 se celebrará del 30 de marzo al 2 de abril de 2026 y ofrecerá a los proveedores globales de hostelería y restauración una puerta de entrada directa a China y al mercado asiático en general. Tras el éxito rotundo de la edición de 2025, la feria regresa con una mayor escala, una mayor interacción con los compradores internacionales y un mayor valor comercial. Con más de 3.500 expositores, 12.000 compradores internacionales y un ecosistema sectorial plenamente integrado, HOTELEX Shanghái 2026 ofrece una plataforma de alto impacto para la contratación, la creación de alianzas y la expansión del mercado a largo plazo.

HOTELEX Shanghái 2025 recibió un récord de 284.581 visitantes profesionales, incluyendo un aumento del 34,2 % en compradores internacionales. Los expositores reportaron un aumento del 37 % en clientes potenciales calificados y del 23 % en transacciones in situ, lo que demuestra la eficacia de la feria como plataforma de alto rendimiento para la búsqueda de clientes y negocios. Con este éxito, la 34ª edición en 2026 ofrecerá un espacio de exposición más amplio, una mayor participación internacional y mayores oportunidades para tomadores de decisiones globales, distribuidores y socios estratégicos.

Con una superficie de 400.000 metros cuadrados, la exposición acogerá a más de 3.500 proveedores líderes nacionales e internacionales de sectores clave, como equipamiento de cocina, café y té, ingredientes para catering, bebidas y suministros de repostería. Este ecosistema totalmente integrado facilita el abastecimiento integral, la innovación y la colaboración transfronteriza.

La ventaja competitiva de HOTELEX reside en su amplia cobertura del sector. Al integrar recursos de los sectores de la hostelería, la restauración, el turismo cultural, el comercio minorista, la logística y la salud, la feria impulsa sinergias en la cadena de valor y refleja la estructura en evolución de la economía hotelera moderna. Su distintivo modelo de "exposición conjunta de turismo, restauración y hotelería" ofrece una plataforma integral que abarca la gastronomía, el alojamiento, los viajes, las compras y el ocio.

Aprovechando un grupo compartido de más de 100.000 compradores profesionales de HOTELEX y FHC, los expositores obtienen una mayor visibilidad de marca a través de plataformas digitales oficiales y redes sociales globales, como LinkedIn, YouTube, Facebook y TikTok, así como colaboraciones con importantes medios de comunicación del sector. El cupo es limitado: reserve el suyo con antelación para asegurar un espacio de exposición privilegiado y maximizar sus oportunidades de negocio. Convertida en una puerta de entrada estratégica, HOTELEX Shanghái 2026 impulsa a las empresas globales a fortalecer su presencia en China y acelerar su expansión en los mercados asiáticos de la hostelería y la restauración.

