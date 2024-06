Maximice el retorno de la inversión en energía: Ampace presenta la innovadora serie UniC

(Información remitida por la empresa firmante)

- Serie UniC con la innovadora tecnología Zero Liquid Cooling y Zero Air Conditioner

MÚNICH, 19 de junio de 2024/PRNewswire/ -- Ampace, proveedor de baterías de litio de renombre mundial, ha presentado hoy la innovadora serie UniC All-in-one C&I Outdoor Energy Storage Series en ees Europe 2024. Las nuevas incorporaciones incluyen UniC C1 y UniC C5, que se caracterizan por una mayor eficiencia económica y fiabilidad del producto. Ampace también exhibió la cartera de ESS All-Scenario, mostrando las innovaciones tecnológicas de la compañía y su compromiso con la construcción de un futuro más verde.

"En Ampace, nuestras principales prioridades son la seguridad del producto, la fiabilidad, el rendimiento y la experiencia del usuario. La industria se enfrenta ahora a retos tecnológicos para desbloquear el valor económico potencial de la energía, razón por la cual anunciamos hoy la serie UniC", explicó el doctor Yuan, director de Tecnología de Ampace. "UniC C1 y UniC C5 están diseñados para las necesidades de almacenamiento de energía de todos los escenarios para permitir a los clientes maximizar el retorno de la inversión de su energía (ROI)".

Durante la presentación, Ampace dio a conocer la serie UniC All-in-one C&I Outdoor Energy Storage, que cuenta con la revolucionaria tecnología Zero Liquid Cooling y Zero Air Conditioner, formada por dos componentes clave: la tecnología Full Temperature Range Control y Kunlun Cell 2.0 powered by GT 40 Technology. La serie UniC consta de dos modelos: el UniC C1, con una capacidad de 92 kWh para aplicaciones C&I pequeñas, y el UniC C5, con una capacidad de 256 kWh para aplicaciones C&I medianas.

Para maximizar el retorno de la inversión en energía del cliente, la tecnología Zero Liquid Cooling y Zero Air Conditioner regula la temperatura de la batería de la serie UniC con una arquitectura de control de temperatura minimalista, evitando riesgos potenciales, como fugas, condensación y fallos del compresor, y ampliando la vida útil a 15 años.

La serie UniC aumenta el número de ciclos hasta cerca de 11.000. Reduce los costes de explotación de 800 a 200 euros anuales y los tiempos de inactividad. En cuanto a la pérdida de consumo de energía, la serie UniC la reduce a sólo un 1,56%, mientras que los productos C&I convencionales pierden hasta un 7% y un 3,5% de su producción en el aire acondicionado y la refrigeración líquida, respectivamente.

Gracias a las directrices de diseño de seguridad del producto, Ampace ha mantenido un récord de cero accidentes en el segmento de ESS residenciales. La serie UniC sigue las directrices a nivel de sistema y de célula, y cuenta con tecnología de blindaje para la ventilación direccional contra la propagación térmica de explosiones para garantizar la seguridad a todos los niveles.

Por último, la serie UniC puede alojar 1CP empleando tecnología de cero líquido y cero aire acondicionado. Esta versatilidad es perfecta para estaciones de carga rápida, regulación de frecuencia, VPP y aplicaciones híbridas.

Con su rendimiento de primera categoría, la serie UniC se puede aplicar a diversos escenarios C&I, tales como estaciones base 5G, centros de datos, instalaciones de carga rápida de alta potencia, y se espera que comience la producción en masa en diciembre de este año.

Con el debut de la Serie UniC, Ampace demuestra su dedicación a ofrecer productos con mayor eficiencia económica y fiabilidad a diferentes industrias. Se espera que el próximo año Ampace anuncie un nuevo miembro de la Serie UniC, el UniC i5, para mejorar aún más los beneficios de los clientes. Ampace también seguirá impulsando las innovaciones tecnológicas para hacer posible un futuro más ecológico para la comunidad.

