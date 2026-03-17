Maxon entra oficialmente en el mercado AEC con su solución en tiempo real Archviz

Maxon entra oficialmente en el mercado AEC - Maxon

(Información remitida por la empresa firmante)

Redshift para Vectorworks ya está disponible, la beta de Autodesk Revit está abierta a inscripciones y Graphisoft Archicad saldrá a la venta en 2026. Maxon desvela en profundidad su flujo de trabajo 3D integral para arquitectos y diseñadores en 2026 y más allá

Madrid, 17 de marzo de 2026.- Maxon, fabricante de soluciones de software potentes y accesibles para creadores que trabajan en diseño 2D y 3D, gráficos en movimiento, efectos visuales, juegos y mucho más, ha anunciado hoy la disponibilidad comercial de Redshift para Vectorworks. Además, la empresa ha anunciado el lanzamiento de la versión beta de Redshift para Autodesk Revit. Esto marca el siguiente hito importante en la expansión en el mercado de Arquitectura, Ingeniería y Construcción (AEC), con integraciones adicionales previstas.



Diseñada para arquitectos y diseñadores de interiores, la solución AEC de Maxon lleva la tecnología de renderizado cinematográfico de la compañía, Redshift, y la profundidad creativa de Cinema 4D directamente a los flujos de trabajo profesionales de Archviz. Diseñado como un plugin nativo para las principales plataformas CAD/BIM, Maxon hace su entrada oficial en el mercado con Redshift para Vectorworks, que se lanza junto con el lanzamiento de Vectorworks 2026 Update 4. La solución permite a los usuarios pasar sin problemas de previsualizaciones de diseño en tiempo real a renders fotorrealistas de alta gama dentro de un ecosistema unificado. Redshift para Revit, ahora en fase beta, se lanzará a finales de este año, con más integraciones previstas para 2026 y 2027.



"Las herramientas de Maxon cuentan con una rica historia en los medios de comunicación y el entretenimiento, ya que son utilizadas por los equipos creativos detrás de tantas películas populares de Hollywood para crear efectos visuales ganadores del Oscar", dijo Nicolas Burtnyk, vicepresidente ejecutivo de Renderizado de Maxon. "Ahora, estamos llevando esta misma magia a arquitectos y diseñadores de interiores, ayudándoles a traducir su visión en experiencias visuales cinematográficas dignas de las grandes pantallas".



Un nuevo estándar para flujos de trabajo arquitectónicos integrales

Basada en el sólido ecosistema 3D de Maxon, la nueva solución AEC ofrece:



• Archviz en tiempo real. Los arquitectos pueden visualizar diseños instantáneamente en tiempo real y, a continuación, elevar escenas utilizando la misma tecnología Redshift que se emplea en largometrajes, sin salir de su entorno CAD. Los proyectos pueden enviarse a Cinema 4D con un solo clic para su modelado avanzado, animación, simulación, fly-throughs y renderizado.





• Excepcional facilidad de adopción. Las primeras pruebas con usuarios destacan una prioridad clave: una configuración sin esfuerzo, controles intuitivos y resultados rápidos, especialmente para flujos de trabajo iterativos en los que los arquitectos necesitan explorar rápidamente la iluminación, los materiales y la composición.





• Bibliotecas de recursos inteligentes y listos para la producción. La plataforma de Maxon incluye una amplia biblioteca de recursos conocidos como "Cápsulas" —materiales, plantas, mobiliario y elementos ambientales— que se actualizan mensualmente y se apoyan en herramientas procedimentales y en la búsqueda asistida por IA para una rápida construcción de escenas e iteración creativa. A medida que evolucione la solución Archviz, también lo hará su biblioteca.





• Paridad total entre Mac y Windows. Tanto si los equipos trabajan con Mac, Windows o una combinación de ambos, la solución AEC de Maxon ofrece un rendimiento y una funcionalidad uniformes en todas las plataformas. Los arquitectos pueden colaborar con fluidez, compartir archivos con confianza y mantener flujos de trabajo unificados durante todo el proceso de diseño a visualización.





• Mejor valor para arquitectos y estudios. En comparación con las alternativas del mercado, la primera oferta AEC de Maxon se lanza a un precio significativamente más asequible, al tiempo que ofrece compatibilidad con pipelines DCC más amplios, incluidos Maya y Houdini.



Ver Redshift para Archviz en los próximos eventos de AEC

Maxon mostrará las capacidades de Redshift para aplicaciones de visualización arquitectónica y diseño de interiores en demostraciones en directo en los siguientes eventos de 2026:



• DigitalBAU, 24-26 de marzo, Colonia, Alemania.



• Conferencia AIA26 sobre Arquitectura y Diseño, 10-13 de junio, San Diego, CA.



Disponibilidad de Redshift para Vectorworks

Redshift para Vectorworks ya está disponible para la compra a través de Maxon o Vectorworks (compatibilidad inicial con el inglés, con versiones internacionales adicionales hasta el verano de 2026). Cuando se combina con Vectorworks, los usuarios pueden beneficiarse de importantes descuentos en Redshift, lo que lo convierte en el renderizador más asequible de su categoría.



Inscribirse en la beta de Redshift

La versión beta de Redshift para Revit ya está abierta; la versión beta de Redshift para Graphisoft Archicad se lanzará más adelante en 2026. Para inscribirse, visitar Maxon Archviz.



Programar una rueda de prensa y una demostración

Para programar una rueda de prensa y una demostración de Redshift para Archviz, contactar con megan@grithaus.agency.



Descargar el kit de prensa de Redshift para Archviz aquí: https://drive.google.com/drive/folders/1T_UeU7T1CFuyQkm8BPV0rfZ45bnOLOHp



Sobre Maxon

Maxon crea soluciones de software potentes a la par que accesibles para los creadores de contenidos que trabajan en diseño 2D y 3D, gráficos animados, efectos visuales y visualización. Las líneas de productos incluyen la galardonada suite Cinema 4D de modelado 3D, simulación y tecnología de animación; la diversa líneaRed Giant de edición revolucionaria, diseño de movimiento y herramientas de filmación; la vanguardia, el renderizador increíblemente rápido Redshift; y ZBrush, la escultura digital estándar de la industria y la solución de pintura disponible en el escritorio y en el iPad.

Contacto

Emisor: Maxon

Nombre contacto: Kristin Canders

Descripción contacto: Grithaus Agency

Teléfono de contacto: +1 617 480-3674