May River Capital completa la venta de Dickson

(Información remitida por la empresa firmante)

CHICAGO, 23 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- May River Capital anunció hoy que Dickson, una empresa de su cartera, ha sido adquirida por Copeland, una compañía de la cartera de Blackstone. Copeland es un líder mundial en tecnologías de compresión y soluciones de control, y cuenta con más de 100 años de experiencia y aproximadamente 18.000 empleados en más de 40 países.

May River adquirió Dickson en abril de 2018. Desde entonces, May River y el equipo directivo de Dickson han transformado la empresa —que originalmente era un negocio familiar con una única sede— en una plataforma global de monitoreo ambiental que atiende a clientes en más de 50 países desde sus centros de operaciones en Addison (Illinois), Montpellier (Francia) y Kuala Lumpur (Malasia). El equipo fortaleció las capacidades comerciales de Dickson, invirtió en soluciones de monitoreo basadas en la nube y tecnología de sensores de última generación, y posicionó a la empresa para atender aplicaciones altamente reguladas en los sectores farmacéutico y de ciencias de la vida. La exitosa adquisición y exclusión de bolsa de Oceasoft —una empresa francesa de monitoreo ambiental que cotizaba en el mercado público— amplió aún más la cartera tecnológica y la presencia internacional de la compañía.

Rick Weiler, presidente y consejero delegado de Dickson, indicó: "Con el apoyo de May River, hemos invertido en nuestro equipo y ampliado nuestras capacidades tecnológicas y de producto, reforzando así la capacidad de Dickson para atender las necesidades críticas de monitorización ambiental de los clientes del sector de ciencias de la vida en todo el mundo. La incorporación a Copeland marca el inicio de una nueva y apasionante etapa para Dickson, y esperamos con interés las oportunidades que se presentan dentro de su plataforma global de mayor alcance".

Steve Griesemer, socio de May River Capital, comentó: "Rick y el equipo de Dickson han sido unos socios excepcionales, y la fortaleza actual de la organización es testimonio de su liderazgo y dedicación. Gracias a nuestra colaboración con el equipo directivo, hemos transformado a Dickson en un líder mundial de su sector y la hemos posicionado para seguir creciendo. Creemos que Copeland es el socio ideal para la próxima etapa de Dickson y que ayudará a la empresa a ampliar sus capacidades para llegar a una base de clientes aún más extensa".

Houlihan Lokey actuó como asesor financiero principal, y William Blair & Company L.L.C. como asesor financiero conjunto de May River y Dickson. Paul Hastings LLP actuó como asesor jurídico.

Acerca de May River

May River Capital es una firma de capital privado con sede en Chicago, centrada en invertir en empresas industriales en crecimiento pertenecientes al segmento inferior del mercado medio. May River invierte en empresas industriales de alta calidad y en crecimiento, incluyendo sectores como la fabricación avanzada, productos de ingeniería e instrumentación, servicios industriales especializados y servicios de distribución industrial de valor añadido. Para más información, visite www.mayrivercapital.com.

Acerca de Dickson

Fundada en el año 1923 y con sede en Addison, Illinois, Dickson ofrece soluciones de monitoreo ambiental, incluido software, dispositivos de monitoreo conectados, sensores y servicios, para aplicaciones reguladas. La empresa presta servicios a clientes en más de 50 países, centrándose en los mercados de ciencias biológicas, productos farmacéuticos, atención sanitaria, dispositivos médicos y otros mercados impulsados por el cumplimiento. Para obtener más información, visite www.dicksondata.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/may-river-capital-completa-la-venta-de-dickson-302887569.html