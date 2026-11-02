Maya HTT lanza M-Bot, un asistente de conocimiento de ingeniería empresarial seguro

Este chatbot de IA industrial , seguro y local, proporciona a los equipos técnicos respuestas rastreables a partir de información propietaria, sin exponer datos confidenciales ni incurrir en costes impredecibles basados en tokens

(Información remitida por la empresa firmante)

MONTREAL, 2 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Maya HTT lanza hoy M-Bot, un asistente seguro de conocimiento de ingeniería que se conecta con el conocimiento interno de ingeniería, fabricación y operaciones industriales, permitiendo encontrar información técnica compleja en segundos.

La interfaz de lenguaje natural de M-Bot consigue que los usuarios puedan llevar a cabo la consulta del conocimiento técnico propio, fragmentado en documentos, sistemas y personas, y recuperar información hasta 60 veces más rápido. Gracias a M-Bot, una búsqueda manual de cinco minutos se reduce a aproximadamente cinco segundos.

"Las organizaciones de ingeniería ya cuentan con una enorme cantidad de valioso conocimiento técnico, pero hemos comprobado que resulta difícil hacer llegar la información correcta a la persona adecuada a tiempo para influir en decisiones clave", afirmó Remi Duquette, vicepresidente de IA industrial en Maya HTT. "Hemos llevado a cabo el desarrollo de M-Bot para que los equipos pudieran acceder a ese conocimiento en segundos y mantener los datos de ingeniería confidenciales bajo su control absoluto".

Optimizado para contenido complejo de ingeniería y fabricación, la arquitectura de generación con recuperación mejorada de M-Bot gestiona preguntas técnicas que incluyen texto, imágenes, tablas, gráficos y otros artefactos de ingeniería sofisticados que los sistemas de gestión del lenguaje de programación convencionales no pueden analizar. Los usuarios pueden consultar acerca de temperaturas de calificación históricas, problemas técnicos anteriores, procesos de fabricación o resultados de pruebas de subsistemas y recibir respuestas detalladas y precisas vinculadas al material fuente de apoyo.

M-Bot se conecta con Teamcenter y otros entornos PLM, así como con repositorios empresariales como SharePoint y Confluence, proporcionando una trazabilidad completa del origen de datos.

Para sectores como el aeroespacial, la defensa y la manufactura, que manejan propiedad intelectual sensible, M-Bot cumple con los requisitos de soberanía de datos ya que lleva a cabo el funcionamiento en las instalaciones del cliente o en una infraestructura controlada por este. Los costes son predecibles, ya que M-Bot no tiene costes de medición de tokens LLM ni costes variables basados en el uso. Los costes de M-Bot se conocen de antemano. M-Bot ya está disponible para realizar demostraciones y la implementación empresarial.

Acerca de Maya HTT

Maya HTT es una empresa global de software y tecnología de ingeniería que ayuda a las organizaciones a resolver desafíos complejos de ingeniería y desarrollo de productos. Gracias a la combinación de la experiencia en simulación, desarrollo de software, inteligencia artificial e ingeniería digital, Maya HTT ayuda a sus clientes a mejorar el rendimiento de sus productos y acelerar el desarrollo en una amplia gama de industrias.

Obtenga más información o vea una demostración de M-Bot: https://www.mayahtt.com/products/m-bot

Contacto para medios: Maya Heat Transfer Technologies Ltd, 1-800-343-6292, remi.duquette@mayahtt.com, https://www.mayahtt.com

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