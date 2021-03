Maybelline New York anuncia a ITZY como modelo de portavoces globales

NUEVA YORK, 31 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, la marca de cosméticos líder a nivel global, se complace en anunciar a la banda de K-pop ITZY como nuevos portavoces mundiales, que pasan a formar parte de la familia Maybelline. Como primer grupo musical que firmado con la marca, los miembros de ITZY - Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong y Yuna - pasan a formar parte de la lista diversa de talentos que integra Maybelline, entre ellos la supermodelo Gigi Hadid y la actriz Storm Reid.

https://mma.prnewswire.com/media/1477832/Maybelline_New_York... [https://mma.prnewswire.com/media/1477832/Maybelline_New_York...]

Formada en el 2019 y contando con el apoyo de JYP Entertainment, el grupo ITZY irrumpió en la escena musical rompiendo récords gracias a "Dalla Dalla", el primer disco sencillo del quinteto, que llegó al segundo puesto en la lista de YouTube de la revista Billboard y que se hizo con el primer puesto en la lista de canciones de iTunes en doce regiones. Con cuatro álbumes, una exitosa serie de tele-realidad, un recorrido de presentaciones disponible en 11 ciudades e innumerables reconocimientos (entre ellos 11 premios Rookie of the Year/Best New Artist) conseguidos en un periodo de tan solo dos años, ITZY sigue haciendo crecer su popularidad en todo el mundo. Su siguiente disco, "Guess Who", cuyo lanzamiento se espera se lleve a cabo el 30 de abril, promete consolidar aún más al grupo femenino en forma de una fuerza de nivel mundial.

A sus seguidores no solo les atrae su estilo de gran impacto, sus suaves movimientos de baile y sus melodías de tipo contagiosas, sino que también se ven atraídos gracias a sus inspiradores mensajes de apoyo que sirven para animar a las audiencias a ser ellas mismas sin tener que pedir disculpas. El lema de ITZY, "All in us", es un reflejo real de los valores fundamentales del grupo, entre los que destacan la autoconfianza y el amor propio de forma incondicional. Estas convicciones se expresan por medio de su música. Cada canción es portadora de un mensaje para el mundo y sus seguidores, mostrando además como objetivo inspirar a las personas todos y cada uno de los días. El espíritu y la plataforma positiva de ITZY sirven para encajar a la perfección con los valores de confianza, empoderamiento e inclusión propios de la marca Maybelline.

"He sido testigo del auge en crecimiento de ITZY, sintiéndome atraída por lo dinámicas que son como grupo y como personas", destacó Trisha Ayyagari, directora general mundial de la marca Maybelline New York. "ITZY promueve el amor propio, la individualidad y la autoexpresión entre sus seguidores y entre la comunidad mundial. Su energía es potente, y para mí es una satisfacción grande poder contar con estas voces como parte de Maybelline".

Como grupo que rezuma confianza, Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong y Yuna creen que la experimentación con el maquillaje es una forma de expresarse de forma única, a la vez que transmite la personalidad y la fuerza de ITZY.

"La marca Maybelline siempre ha sido una admiración para nosotras, y estamos muy entusiasmadas de poder contribuir con nuestra creatividad, positivismo y energía de cara reforzar la comunidad mundial de la marca", explicó ITZY. "Se trata de una gran oportunidad para presentar nuevos aspectos de nosotras a nuestros seguidores, y recordamos también al mundo que la autoconfianza y la decisión están en el interior de todas y cada una de las personas".

ITZY va a aparecer por primera vez en las campañas Hypersharp Liner, Ultimatte Lipstick y SuperStay Foundations de Maybelline en Asia durante esta primavera.

Acerca de Maybelline New YorkMaybelline New York es la marca cosmética número uno en el mundo, estando disponible en más de 120 países. Al combinar fórmulas tecnológicamente avanzadas, junto a la experiencia en tendencias y a las ventajas que proporciona la ciudad de Nueva York, la misión de Maybelline New York es proporcionar cosméticos innovadores, accesibles y sin esfuerzo para todo el mundo. En el año 2020, Maybelline presentó Brave Together, un programa a largo plazo con el que busca servir de apoyo para la lucha contra la ansiedad y la depresión, ayudando a las personas de todas partes a enfrentarse de forma valiente a su mundo. Brave Together proporciona apoyo personalizado vital, un centro de educación online, una variedad de programas para ayudar a desestigmatizar la conversación sobre la salud mental, y se ha comprometido además a donar 10 millones de dólares estadounidenses en los próximos cinco años destinados a organizaciones de nivel mundial y local. Si desea más información, visite www.maybelline.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3113927-1&h=1329950796&u...] o www.maybelline.com/bravetogether [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3113927-1&h=2199061248&u...].

Contacto: Kristen Tully - KTully@maybelline.com[mailto:KTully@maybelline.com] Mollie Michelson - Mollie.Michelson@maybelline.com[mailto:Mollie.Michelson@maybelline.com]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1477832/Maybelline_New_York... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3113927-1&h=1323465316&u...]