El mayor crecimiento de Moore Global está por venir, según la nueva consejera delegada, Vivienne Muir

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 20 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Moore Global anunció hoy el nombramiento de Vivienne Muir como consejera delegada, coincidiendo con el inicio de la siguiente fase de crecimiento y desarrollo internacional de la red global de contabilidad y asesoría.

Muir asume el cargo tras haber sido directora de Operaciones, periodo durante el cual guió a la red en una etapa de expansión en la que Moore alcanzó más de 5.300 millones de dólares en ingresos combinados en 119 países.

Desde que asumió el cargo de consejera delegada, Muir ha liderado una amplia consulta con las firmas miembro de toda la red para definir el futuro de Moore.

"He estado escuchando. Escuchando atentamente a nuestras firmas en todo el mundo y, lo que es igual de importante, escuchando lo que sus clientes les dicen", afirmó Muir.

"En los últimos meses, estas conversaciones nos han ayudado a comprender cómo está cambiando la profesión, dónde surgen nuevas oportunidades y qué debe hacer Moore para llevar la red al siguiente nivel".

La estrategia resultante se centrará en acelerar el crecimiento de la red, fortalecer las capacidades, apoyar a las firmas a medida que evolucionan las necesidades de los clientes y crear conexiones internacionales más sólidas para ayudar a las firmas a competir con éxito en un mercado cada vez más global.

Muir afirmó que la profesión está entrando en un período de cambios significativos, impulsados por la transformación tecnológica, la evolución de las expectativas de los clientes y la creciente demanda de servicios de asesoría.

"Ahora pasamos de escuchar y aprender a actuar", declaró. "La dirección que estamos tomando se está volviendo más clara y mi enfoque está en convertir esa estrategia en oportunidades significativas para nuestras firmas y sus clientes, preservando al mismo tiempo la cultura emprendedora y la independencia que siempre han sido algunas de las mayores fortalezas de Moore".

Muir añadió que Moore inicia esta nueva fase desde una posición de considerable fortaleza.

"Contamos con firmas destacadas, personas excepcionales, una profunda experiencia y sólidas relaciones con clientes en todo el mundo", afirmó.

"Mi función no es cambiar lo que somos, sino ayudar a la red a desarrollar aún más su potencial".

Acerca de Moore Global

En Moore, nuestro propósito es ayudar a las personas a prosperar: nuestros clientes, nuestro equipo y las comunidades donde viven y trabajan. Somos una familia global de contabilidad y asesoría con más de 37.000 personas en 568 oficinas en 119 países, que se conectan y colaboran para atender sus necesidades, tanto a nivel local como nacional e internacional.

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