La mayor exposición mundial sobre las antiguas civilizaciones de América abre en el Museo de Shanghai

(Información remitida por la empresa firmante)

-Obras maestras en su máximo esplendor: La mayor exposición mundial sobre las antiguas civilizaciones de América abre sus puertas en el Museo de Shanghai

SHANGHAI, 17 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- "En la cima del Árbol del Mundo: civilizaciones antiguas de América" del Museo de Shanghai ya está oficialmente abierto al público. Como la exposición más grande jamás dedicada a las civilizaciones antiguas de América, reúne 1.129 grupos de objetos, cerca de 3.000 piezas, procedentes de importantes museos e instituciones culturales de México, Perú y China. Organizada conjuntamente por el Museo de Shanghai, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, INAH y el Ministerio de Cultura de Perú, la exposición se estructura en torno al Árbol del Mundo, el concepto cosmológico central compartido por muchas civilizaciones antiguas americanas. Abarcando casi tres milenios de historia, presenta un estudio exhaustivo de las civilizaciones de la antigua América. Obras excepcionales de colecciones de museos de siete provincias de China también se suman a estos notables tesoros de América.

Durante la exposición, el Museo de Shanghai en la Plaza del Pueblo se transforma bajo el dosel simbólico del Árbol del Mundo en un entorno inmersivo inspirado en las antiguas Américas. Basándose en motivos visuales que incluyen maíz, jaguares, serpientes emplumadas y pirámides, el museo se convierte en un paisaje cultural que evoca las civilizaciones expuestas. Ocupando más de 7.000 m2 de espacio de galería, la exposición va más allá de una presentación cronológica convencional al colocar objetos dentro de sus contextos históricos y culturales para revelar las conexiones entre diferentes civilizaciones. Las reconstrucciones de alta fidelidad se combinan con instalaciones multimedia para crear experiencias inmersivas, incluidas proyecciones multimedia, entornos inmersivos e instalaciones participativas inspiradas en prácticas rituales, arquitectura sagrada, mitología y un juego de pelota ceremonial. Juntas, estas instalaciones presentan tanto los logros de ingeniería como los mundos espirituales de las antiguas civilizaciones mesoamericanas, traduciendo el concepto de un "cosmos vertical" en una experiencia espacial inmersiva donde convergen la arqueología y la mitología.

Más allá de las galerías, la exposición se despliega en 10.000 m de experiencias inmersivas, ofreciendo a los visitantes mucho más que un espectáculo visual. Este viaje a través de las civilizaciones antiguas involucra todos los sentidos. Desde el campo de maíz a las afueras de la Plaza del Pueblo hasta el imponente Árbol del Mundo que se alza en el atrio central del Museo, los visitantes se sumergen gradualmente en el mundo de las antiguas Américas a medida que transitan del exterior al interior. La vista, el olfato y el gusto se integran en la experiencia. El Museo de Shanghai también presenta una experiencia cultural integral que combina exposiciones especiales, productos culturales, gastronomía, actividades sociales y espectáculos en vivo, permitiendo a cada visitante descubrir la forma de disfrutar de la exposición que más le atraiga.

El Museo de Shanghai se ha asociado con instituciones como el Zoológico de Shanghai, el Parque Cultural de la Expo de Shanghai y el Jardín Botánico Nacional de Chenshan para lanzar un enfoque curatorial integrado y multidimensional que abarca la interacción de "antigüedades, figuras históricas, animales, plantas y alimentos" en un programa colaborativo a nivel de ciudad inspirado en el concepto del Árbol del Mundo. Gracias a estas alianzas interinstitucionales, la exposición se extiende más allá del Museo para crear una experiencia cultural multidimensional en toda Shanghai. El Museo de Shanghai también ha establecido un modelo integral "tierra-mar-aire", con paquetes de entradas intersectoriales para mejorar la accesibilidad y la participación del público. Fuera del Museo, se han creado espacios temáticos de consumo inmersivo, fomentando una mayor integración entre la exposición y la vida urbana. Para complementar la exposición, el Museo de Shanghai presentará más de 3.000 productos culturales inspirados en la exposición, junto con Noches de Museo, espacios de ocio multifuncionales, experiencias inmersivas de realidad virtual, áreas dedicadas a la restauración y la relajación, y una amplia gama de programas educativos y recursos interpretativos. Durante el período de la exposición, trenes de metro, autobuses, autocares turísticos y cruceros por el río Huangpu, ambientados en la ocasión, extenderán aún más la presencia de la exposición por toda la ciudad, trayendo a Shanghai la atmósfera de las antiguas civilizaciones de América.

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