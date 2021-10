La mayor feria IT de Europa y Asia llega a Madrid tras su éxito en Londres, París, Frankfurt y Singapur

· CloserStill Media apuesta por España es su plan de internacionalización.

· Más de 250 expositoras como IBM, Google, Microsoft o Evolutio y 300 speakers se darán cita en el evento tecnológico profesional del año dirigido a directivos C-level.

· Entre los ponentes, el Secretario de Estado de Telecomunicaciones e ID, representantes de la Comisión Europea y de la OCDE y directivos de Mercadona, Caixabank, Naturgy, Spotify y LinkedIn, entre muchos otros.

Madrid, 25 de octubre.- Madrid Tech Show abrirá sus puertas este miércoles y jueves, 27 y 28 de octubre. La compañía británica CloserStill Media ha apostado por España en su plan de internacionalización y desde hace dos años trabaja en la que será la primera edición en territorio nacional de su formato ferial de alcance internacional. Una feria que desde hace más de 10 años se organiza en Londres, París, Frankfurt y Singapur, donde cada año ha llegado a reunir a más de 1.500 expositores y a 70.000 visitantes de todo el mundo. Esta feria para directivos C-level y expertos IT se celebrará este miércoles y jueves también en España.

"En el contexto actual en el que Madrid despunta como ciudad de referencia en inversiones para el sector tecnológico, desde el grupo británico CloserStill Media hemos considerado que era la ciudad indicada para presentar todas las novedades profesionales en torno al cloud, la ciberseguridad corporativa, el big data, la IA, los centros de datos, el e-commerce y el marketing digital", sostiene Agustín Torres, Director General de CloserStill Media España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, clausurará el evento el 28 de octubre a las 13.00 horas. Visitará algunos de los stands de Madrid Tech Show y ofrecerá unas palabras al final del recorrido. El día antes, 27 de octubre, será el Concejal Delegado de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, quien inaugure la feria a las 11 horas.

"Madrid Tech Show ha venido para quedarse y ser la feria de referencia para directivos y profesionales IT. Desde CloserStill Media trabajamos con una proyección de futuro muy ambiciosa para ser el punto de encuentro anual del sector. Queremos ser el referente del Sur de Europa y ser el puente de referencia hacia el mercado de LATAM", añade Agustín Torres.

IBM, Microsoft y Google, entre los más de 250 expositores.

Las Big Tech IBM, Microsoft y Google estarán presents en Madrid Tech Show. Junto a ellas, más de 250 compañías tecnológicas presentarán sus novedades a directivos y expertos IT en el que será el mayor reencuentro profesional del año. Compañías como Evolutio, Keepler, NFON, China Telecom, Denodo, Alibaba Cloud, T-Systems, Darktrace, OneTrust, Aruba, Schneider, Fujitsu, Nozama, Vertiv, Huawei, Carto, Qlik, Snowflake, Quark, Tandem Up, Payoneer, Infobip, Clearpay, Huboo, Vtex o UPS también mostrarán todas sus novedades comerciales en sus stands y espacios de networking distribuidos en el pabellón 8 de IFEMA MADRID.

La feria contará con 17 auditorios en los que se ofrecerán más de 300 ponencias durante dos días. La feria contará con la visión de Keynote speakers de la Administración pública como Roberto Sánchez, Secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos

Económicos y Transformación Digital; Susanna Kass, Data Center Advisor to United Nations Sustainable Development; Natalia Aristimuño, Directora Servicios Digitales en la Dirección General

de Informática de la Comisión Europea; Barbara-Chiara Ubaldi, Head Digital Government and Data Unit de la OCDE o Fernando de Pablo, Director General de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid.

Entre los Keynote speakers, también destacarán las ponencias de Pablo Benito, Director de la nueva Región Cloud de Centros de Datos de Microsoft España; Fernando Díaz, CTO de Mercadona Tech; Eva Montoro, Head of Advanced Analytic and Data Science de Santander Corporate & Investment Banking; Luis Miguel Del Saz, Head of Digital Design, Manufacturing and Services in Spain de Airbus; Olga Forné, CISO de Grupo Mediapro, Rodrigo González, Director Comercial en España de Spotify; Victor Küppers, Conferenciante y formador; Verónica Rodríguez, Lead Client Solutions Manager de LinkedIn y Dimas Gimeno, Fundador y Presidente de Kapita y Socio Fundador de WOW.

Sobre CloserStill Media (CSM).

CSM es una empresa con sede en Londres dedicada a la organización de ferias a nivel mundial vinculadas a la tecnología y a la atención médica. El equipo de CloserStill está formado por más de 400 profesionales distribuidos en sus oficinas de Londres, Barcelona, París, Nueva York, Berlín, Singapur, y Santa Rosa. La compañía ha recibido más de treinta premios en los últimos siete años, incluida la codiciada Best Business Exhibition, otorgada en siete ocasiones. En 2018, 2019 y 2020, el Sunday Times la ha destacado como una de las 100 mejores empresas para trabajar. Además, el Financial Times FT1000 Index nombró a CloserStill como el organizador de exposiciones de mayor crecimiento en Europa.

Para más información:.

Marta Sánchez.

m.sanchez@closerstillmedia.com.