El mayor festival de rock infantil de España reúne a 60 bandas en San Pedro Alcántara - Rock Factory

(Información remitida por la empresa firmante)

Marbella, 22 de julio de 2026.-

La 12ª Batalla de Bandas de la escuela Rock Factory se celebra el 25 de julio con libre acceso y las actuaciones de SKABUM y Mia Arias de 'La Voz Kids'.

La escuela de música moderna Rock Factory ha anunciado el cartel oficial de la 12ª Edición de su Batalla de Bandas. El evento, que se celebrará el próximo 25 de julio a las 18:00 horas en el anfiteatro del bulevar de San Pedro Alcántara (Marbella), se consolida este año como el mayor festival de rock infantil de España. Con más de 60 agrupaciones musicales sobre el escenario, la organización prevé batir todos los récords de asistencia en una edición sin precedentes y de acceso completamente gratuito.

El festival reunirá a talentos de todas las edades, desde pequeñas promesas del rock de tan solo 3 años hasta bandas de adultos. Esta propuesta demuestra que la pasión por la música moderna no tiene edad y sirve como dinamizador cultural de la Costa del Sol.

Artistas invitados de 'La Voz Kids' y talento de primer nivel

Además de las bandas a concurso, el cartel de este año cuenta con actuaciones estelares fuera de competición. Destaca la participación de Mia Arias (brillante concursante de La Voz Kids 2026) y el directo de la banda de ska-punk SKABUM (La Voz Kids 2026), que aportarán toda su energía al escenario tras irrumpir con fuerza en el panorama musical juvenil.

"La Batalla de Bandas no es solo un certamen musical, es una celebración del talento, el trabajo en equipo y la cultura del rock desde la base. Ver a niños desde los 3 años compartiendo espacio con músicos adultos y dándolo todo frente al público es una experiencia única e inspiradora", señala Rafa Reyes, director de la escuela Rock Factory.

Ocio familiar: Zona Kids, Realidad Virtual y gastronomía

Con el objetivo de ofrecer una experiencia completa de ocio familiar, el recinto contará con una gran Zona Kids de actividad ininterrumpida. Los asistentes podrán disfrutar de castillos hinchables, una pista de Realidad Virtual y un torneo de Laser Tag con premios directos.

El apartado cultural se complementa con una exposición artística exclusiva a cargo de Arte Sonsoles, mientras que la oferta gastronomía estará cubierta por una gran barra gestionada por La Bocatería, reconocida localmente por sus hamburguesas y bocadillos.

Apoyo institucional y tejido empresarial

Un evento de esta magnitud, completamente gratuito para los asistentes, es posible gracias al sólido apoyo institucional del Ayuntamiento de Marbella y de las empresas patrocinadoras que apuestan por la cultura y el talento musical en San Pedro Alcántara. Durante la jornada, el público podrá interactuar con las marcas a través de sorteos y juegos en pantallas gigantes.

Acerca de Rock Factory

Rock Factory es un centro de formación musical especializado en música moderna y rock, galardonado previamente como la mejor escuela de música de España. A través de una metodología práctica basada en el trabajo en banda desde el primer día, fomenta el aprendizaje técnico de los instrumentos junto a valores como el compañerismo, el esfuerzo y la creatividad.

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