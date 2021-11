Maypharm lanza el nuevo PLA meNnus para la regeneración del colágeno

SEÚL, Corea de Sur y NUEVA YORK, 5 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Maypharm Co., Ltd se complace en anunciar el lanzamiento de un nuevo PLA

(200mg/vial), que está disponible en el sitio web de Maypharm y al por mayor.

MENNUS es una nueva combinación de mesoterapia y biotecnología dirigida a llenar los estantes de la cosmética profesional. El poder principal del efecto viene de los ingredientes: Poly D, Ácido L-láctico (PLA) mantenido con Carboximetil Celulosa (CMC), en cooperación, ambos dan la más larga regeneración de colágeno que dura hasta 18-24 meses. El gel CMC rellena inmediatamente la dermis con volumen insuficiente, proporcionando PLA a nuevas células para crear más colágeno que antes.

En comparación con PLA HA general, meNnus tiene una forma de partícula esférica perfecta y es más cómodo con la inyección. Además, gracias a la tecnología de liofilización por suspensión el tiempo de tratamiento aplicando meNnus se reduce en tiempos. Los materiales de fusión rápida de meNnus PLA proporcionan una fácil penetración a través, sin ningún bloqueo de la aguja. La forma constante de las partículas esféricas crea un volumen estable entre las capas de la piel en el efecto posterior al tratamiento.

Dado que el objetivo principal de los productos Maypharm (Metoofill, Metox, Sedyfill, Hairna Exosome solución para el cabello y el cuero cabelludo) es crear una belleza natural, meNnus PLA es un producto de neocolagénesis a largo plazo que mantiene el volumen natural del tejido de la piel utilizando materiales biodegradables (absorbibles). El PLA (Ácido Poliláctico) utilizado en la producción de meNnus PLA de Maypharm es ampliamente utilizado como materia prima para alimentos y medicamentos debido a la rápida velocidad de descomposición, los materiales ecológicos y la seguridad probada, todo ello en combinación haciendo que menNus sea seguro y altamente eficaz en su uso.

May Pharm Co Ltd tiene como prioridad desarrollar todos los productos de salud y belleza de fabricación propia utilizando materiales de la mejor calidad y aportando nuevas tecnologías para lograr un mayor efecto. Según los ensayos clínicos, meNnus ha mostrado resultados impresionantes en la mejora simultánea de las arrugas y la voluminización mediante la creación de colágeno en el tejido cutáneo perdido a través de proteínas estructurales activas.

Maypharm es reconocido como fabricante y proveedor mayorista en todo el mundo, principalmente en China continental, Estados Unidos, Oriente Medio, Asia occidental (Taiwán, Tailandia, Vietnam, Filipinas) y Europa, en particular, en el mercado de Reino Unido, Rusia y España. Las ventas de exportación de May Pharm Co., Ltd. han aumentado en un 38% desde el último lanzamiento del producto Metox, y ahora se está centrando en la asociación de negocios al por mayor a largo plazo para menNus para proporcionar las mejores condiciones de negocio para facilitar el éxito visible de sus socios exclusivos en un entorno competitivo.

menNus de Maypharm en Times Square, NY

Visite la página web si desea disponer de información detallada: www.maypharm.net

