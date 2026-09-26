(Información remitida por la empresa firmante)

-MAYPHARM presenta HYALMASS AQUATOX, una solución multiactiva de nueva generación para la piel para el mercado estético global

SEUL, Corea del Sur, 26 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- MAYPHARM, empresa global de estética y cosmecéutica, ha anunciado el próximo lanzamiento de HYALMASS AQUATOX, presentando una nueva fórmula multiactiva diseñada para responder a las demandas en rápida evolución del mercado estético mundial.

En lugar de depender de un único ingrediente de tendencia, HYALMASS AQUATOX reúne cinco principios activos de gran interés —PDRN, exosomas, péptido botulínico, GHK-Cu y ácido succínico— en una fórmula estética avanzada.

Cinco activos potentes. Una fórmula avanzada.

Péptido botulínico: diseñado para favorecer una apariencia de la piel más tersa y refinada.GHK-Cu: un péptido de cobre ampliamente estudiado por sus aplicaciones en el acondicionamiento y la regeneración de la piel.Ácido succínico: reconocido por su papel en la revitalización cutánea y su actividad antioxidante.PDRN: asociado a la regeneración y recuperación de la piel.Exosomas: cada vez más reconocidos por su papel en enfoques avanzados de rejuvenecimiento cutáneo.

Al combinar estos ingredientes de gran demanda, HYALMASS AQUATOX busca responder a la creciente necesidad mundial de soluciones estéticas multifuncionales basadas en ingredientes clave.

Un nuevo capítulo para la gama HYALMASS

Este lanzamiento responde al creciente interés internacional por HYALMASS AQUA EXOSOME, reforzando la presencia cada vez mayor de MAYPHARM en el mercado mundial de la estética.

A medida que crece la demanda de productos avanzados para el rejuvenecimiento de la piel, el mercado también ha visto un aumento del número de productos que adoptan conceptos de ingredientes, identidades visuales y posicionamientos similares. Por ello, MAYPHARM subraya la importancia de la autenticidad del producto y de la distribución autorizada al adquirir los productos HYALMASS.

Se recomienda a distribuidores, profesionales de la estética y clientes que verifiquen el fabricante original, el canal de suministro autorizado, el envase y la información oficial del producto antes de comprar o utilizar los productos HYALMASS.

Innovación que evoluciona con el mercado

Con HYALMASS AQUATOX, MAYPHARM continúa ampliando su cartera en torno a las tendencias estéticas emergentes, combinando múltiples principios activos de gran interés en un único concepto de producto.

Cinco principios activos. Una sola fórmula. Una nueva dirección para el cuidado avanzado de la piel.

HYALMASS AQUATOX: Próximamente.

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