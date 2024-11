Maytronics Anuncia Acuerdo de Patente con Chasing

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON, 6 de noviembre de 2024 /PRNewswire/ -- Maytronics, Ltd. ("Maytronics") (TASE: MTRN), líder global en la industria de las piscinas, se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo de conciliación con Chasing Innovation Technology Co., Ltd. y Chasing Technology (USA), LLC (colectivamente "Chasing") para resolver las reclamaciones de infracción de patente relacionadas con la tecnología innovadora de limpieza robótica de piscinas, protegida por la Patente de EE.UU. No. 10,378,229 y las Patentes Europeas Nos. 2,845,969 y 2,706, 6 Nov. ("Patentes de Maytronics") - .

En octubre de 2023, Maytronics presentó una demanda por infracción de patente contra Chasing en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington. Como resultado del acuerdo entre las partes, dicha demanda será desestimada. A cambio de que Maytronics retire la demanda, Chasing, entre otras disposiciones, cesará la producción y venta de robots limpiafondos que utilicen la tecnología e innovaciones descritas y reivindicadas en las Patentes de Maytronics. Los términos restantes del acuerdo de conciliación se mantendrán confidenciales.

Franck Sogaard, Chief Revenue Officer (CRO) de Maytronics y Presidente de Américas, EMEA y APAC, declaró: "Estamos satisfechos de haber resuelto este tema. Maytronics invierte considerable tiempo y recursos en desarrollar y proteger tecnologías que no solo diferencian sus productos en el mercado, sino que definen las tendencias del mercado. Con este acuerdo, Maytronics refuerza su compromiso de proteger su propiedad intelectual y mantener su ventaja innovadora en el mercado global de limpieza de piscinas. Este acuerdo nos permitirá centrar toda nuestra atención en el futuro, innovando y creando productos integrados para piscinas, impulsados por el consumidor y enfocados en el valor, que proporcionan a nuestros clientes el entorno de piscina perfecto."

Maytronics es un líder global en la industria de piscinas, especializado en soluciones para el agua de piscinas y que ofrece una amplia variedad de productos, tales como robots limpiafondos, productos de seguridad para piscinas y sistemas de tratamiento de agua. Durante los últimos 40 años, a través de tecnología innovadora, diseño y fiabilidad, Maytronics ha convertido a sus robots limpiafondos Dolphin en una marca líder mundial. La innovación y la creatividad son fundamentales para la misión de Maytronics y son clave en su posición de liderazgo y ventaja competitiva en el mercado. En consonancia con su compromiso de liderazgo a través de la innovación, Maytronics ha invertido recursos sustanciales en investigación, desarrollo y protección de su propiedad intelectual. Maytronics ha desarrollado una cartera global de patentes que incluye más de 100 patentes estadounidenses emitidas y solicitudes de patente publicadas. Además, Maytronics posee numerosas patentes internacionales que protegen su tecnología innovadora líder en la industria para robots limpiafondos. Para obtener más información sobre Maytronics, visite www.maytronics.com.

