Maytronics presenta el robot de piscina con cable que gestiona solo su propia agenda

Dolphin S-Line Maytronics - Maytronics

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 31 de julio de 2026.-

Mientras buena parte de la conversación sobre robots de piscina gira en torno a la batería y la ausencia de cable, Maytronics mantiene y renueva su gama Dolphin S Line, una familia de limpiafondos con cable que apuesta por otra idea de comodidad: programarlos una vez y no volver a pensar en ellos. La clave no está en prescindir del cable, sino en delegar en la aplicación del robot la gestión semanal de la limpieza

Una agenda que el robot gestiona solo

Los modelos Dolphin S2000 y Dolphin S3000 de la nueva S Line incorporan la aplicación MyDolphin™ Plus, desde la que se puede programar una limpieza semanal recurrente, retrasar el inicio de un ciclo o lanzarlo en el momento, sin necesidad de tocar el robot ni recordarlo cada pocos días. La app también avisa cuando el filtro está lleno, guarda un historial de los últimos diez ciclos y ofrece un diagnóstico integrado si algo no funciona como debería.



A esto se suma el modo 'Recógeme', que hace que el robot se acerque al borde de la piscina al terminar el ciclo para facilitar su extracción, uno de los pequeños gestos que más se valoran en el día a día de un robot con cable. Es la filosofía que atraviesa toda la nueva gama Dolphin S Line: automatizar la parte repetitiva del mantenimiento para que solo quede la parte agradable, disfrutar de la piscina.



La otra cara de la moneda: potencia constante, sin depender de la batería

El cable es una diferencia relevante para quienes prefieren no estar pendientes del nivel de carga o usan el robot con más frecuencia: el rendimiento es el mismo en el primer minuto de limpieza que en el último.



Seis modos de limpieza y detección automática de escalones

Según el modelo, la S Line ofrece hasta seis modos de limpieza -entre ellos 'Ultra Limpio', 'Línea de agua' o 'Rápido'- para adaptar el ciclo a la suciedad real de la piscina, con duraciones de entre una y tres horas. El robot detecta automáticamente los escalones y dirige un chorro hacia abajo para despegar la suciedad incrustada, y es capaz de limpiar zonas sumergidas a partir de 30 centímetros de profundidad, además de fondo, paredes y línea de flotación. El cepillo frontal gira al doble de velocidad que el desplazamiento del robot, lo que ayuda a despegar algas e impurezas antes de que lleguen al filtro.



Filtración multicapa para no perder rendimiento a mitad de ciclo

El modelo Dolphin S3000, el más completo de la gama, incorpora una cesta de filtración multicapa con dos paneles ultrafinos, prefiltro y junta de estanqueidad, pensada para capturar tanto las partículas más ligeras como las impurezas de mayor tamaño sin obstruirse durante todo el ciclo. El S2000 combina filtros finos y ultrafinos, mientras que el S1000, se apoya en un filtro de malla fina.



Modelos, precios y garantía

La gama se organiza en tres escalones. El Dolphin S1000, para piscinas de hasta 10 metros, tiene un precio recomendado de 849 euros y dos años de garantía. El S2000, para piscinas de hasta 12 metros, incorpora ya la app MyDolphin Plus y cuesta 999 euros, también con dos años de garantía. El S3000, pensado para piscinas de hasta 15 metros, añade la filtración multicapa y sube la garantía a tres años, con un precio recomendado de 1.199 euros.



Con esta renovación, Maytronics no plantea la S Line como una alternativa a sus robots sin cable, sino como una segunda vía para llegar al mismo objetivo.







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