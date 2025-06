(Información remitida por la empresa firmante)

En un contexto de creciente demanda internacional y complejidad logística, MBE Wine, el servicio especializado de Mail Boxes Etc. para el envío de vino, se consolida como un recurso esencial para bodegas, distribuidores y profesionales del sector vinícola español que buscan internacionalizar sus productos con total garantía

Barcelona, 20 de junio de 2025.- Exportar vino es un proceso que va mucho más allá de embalar una botella. Se trata de un producto líquido, contenido en vidrio, sometido a estrictas regulaciones aduaneras por tratarse de alcohol, y sensible a factores como la temperatura o los tiempos de tránsito. MBE Wine se creó precisamente para abordar estos retos con un enfoque integral, ofreciendo: protección durante el envío, atención personalizada y una gestión experta de los trámites aduaneros.



El vino español en el mundo: una oportunidad estratégica, no exenta de desafíos

España es una potencia vinícola global. En 2024, exportó 1.935,3 millones de litros de vino, generando 2.977,8 millones de euros en ventas internacionales, según datos del Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv).



Uno de los destinos más relevantes es Estados Unidos, que representa una gran oportunidad comercial para los vinos españoles, pero también importantes obstáculos:



• En 2024, España exportó a EE.UU. 97 millones de litros de vino, por un valor de 390 millones de euros.



• El país impone una carga burocrática notable: aranceles de hasta el 20%, normativas específicas sobre etiquetado y documentación, y un sistema aduanero exigente que obliga a una gestión muy precisa.



Este contexto subraya la importancia de contar con un socio logístico especializado, capaz de simplificar la complejidad y ofrecer soluciones a medida.



MBE Wine: una respuesta especializada para un sector con necesidades únicas

MBE Wine responde a los desafíos del sector vinícola con soluciones logísticas diseñadas específicamente para el envío internacional de vino. El servicio se estructura en tres pilares clave:



1. Protección total del producto

Soluciones de embalaje técnicas y homologadas, desarrolladas para proteger botellas de vino frente a impactos, vibraciones o cambios de temperatura. Cada envío está preparado para mantener la calidad e integridad del vino hasta su destino final.



2. Gestión experta de trámites aduaneros

Exportar vino exige un conocimiento profundo de las normativas internacionales. MBE Wine incluye la gestión documental, asesoramiento en requisitos legales, cálculo de aranceles y coordinación con agentes aduaneros para evitar retrasos y sanciones.



3. Atención personalizada y soporte local

Cada cliente cuenta con un asesor experto que lo acompaña en todo el proceso. Desde pequeñas bodegas hasta grandes exportadores, MBE Wine ofrece un servicio flexible, cercano y adaptado a las necesidades específicas de cada caso.





