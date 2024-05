MBE Worldwide anuncia resultados de 2023 reflejando expansión y crecimiento sostenido

(Información remitida por la empresa firmante)

MBE Worldwide Group, líder en soluciones empresariales globales, ha publicado sus resultados financieros para el ejercicio 2023, mostrando un robusto crecimiento en un contexto de mercado retador

Barcelona, 6 de mayo de 2024.- La compañía reportó ingresos brutos de 1.400 millones de euros (1.500 millones de dólares) y un valor bruto de mercancías de 22.000 millones de euros (23.800 millones de dólares) a través de su plataforma digital de e-commerce.



La red de MBE, que actualmente abarca 3.190 centros de soluciones empresariales en 58 países, se ha ampliado significativamente con la apertura de 110 nuevos centros y la firma de cuatro Acuerdos de Master License en Paraguay, Uruguay, Malta y el Territorio de Delhi, India. Adicionalmente, la empresa ha reforzado su presencia en el Reino Unido y Oceanía tras las adquisiciones estratégicas de PACK & SEND UK y PACK & SEND New Zealand.



Paolo Fiorelli, Presidente y Consejero Delegado de MBE Worldwide, comentó: "el año 2023 ha sido testigo de nuestro continuo compromiso y adaptabilidad frente a un entorno económico complejo. Con un aumento del 8% en los ingresos brutos respecto al año anterior, hemos demostrado nuestra resilencia y capacidad para superar desafíos significativos como la inflación elevada y la incertidumbre en recursos energéticos".



MBE se enorgullece de su rol como socio clave para pymes y particulares, integrando de manera efectiva sus recursos físicos y digitales. Esta sinergia permitió a la compañía atender las necesidades comerciales de más de 1.1 millones de clientes empresariales globalmente durante 2023.



"Nuestra plataforma no solo ha crecido en términos de alcance geográfico, sino también en la capacidad de innovar y adaptarse a las necesidades cambiantes del mercado. Esto se refleja en nuestro esfuerzo constante por mejorar y expandir nuestras ofertas y servicios para asegurar la máxima satisfacción del cliente", añadió Fiorelli.



Sobre MBE Worldwide

MBE Worldwide S.p.A., con sede en Italia, es una empresa privada que actúa como facilitador de comercio global para pymes y particulares. A través de su extensa plataforma, ofrece soluciones integrales que incluyen e-commerce, fulfillment, envíos, impresión y marketing. La empresa opera bajo marcas multimarca como PrestaShop, Mail Boxes Etc. (excepto en US y Canadá), PostNet, PACK & SEND, Spedingo.com, AlphaGraphics, Multicopy, Print Speak, GEL Proximity y World Options, ofreciendo servicios a más de 1.1 millones de clientes empresariales en 2023.







